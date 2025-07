"The Voice Kids" jest emitowane na antenie TVP2 od 2018 roku. Przez te lata w formacie zaszło wiele zmian. Wystarczy wspomnieć, że pierwszą edycję prowadzili Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel. W następnej edycji aktorkę zastąpiła Ida Nowakowska. Po zmianie władzy i rewolucji na Woronicza show prowadzą Michalina Sosna i Paulina Chylewska. Przez lata zmieniali się też trenerzy show, ale niezmiennie z edycji na edycję, fuchę tę zawsze mieli Tomson i Baron z Afromental. Teraz z medialnych doniesień wynika, że nie pojawia się w nowym sezonie.

Tomson i Baron znikają z "The Voice Kids"

Ruszyły już zdjęcia do dziewiątej edycji "The Voice Kids". Wiadomo już, że w tej zabraknie Tomsona i Barona, którzy byli związani z formatem od jego pierwszego odcinka. Doniesienia o tym, że muzyków z zespołu Afromental zabraknie w show, przekazał Pudelek, wskazując przy tym, ze powody takiej decyzji ze strony TVP nie zostały ujawnione.

Tymczasem ani Aleksander Milwiw-Baron, ani Tomasz Lach nie zamieścili w sieci żadnego wpisu, w którym żegnaliby się z produkcją. Skontaktowaliśmy się z muzykami, aby potwierdzili krążące w mediach doniesienia, ale do chwili publikacji materiału, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Również Telewizja Polska nie wydała zadanego oficjalnego komunikatu na temat odejścia muzyków.

To nie koniec zmian w "The Voice Kids". Wiemy, kto będzie nowym jurorem

Jakby tego było mało, z programem żegna się także Natasz Urbańska, która był trenerką w siódmej i ósmej odsłonie muzycznego show. Wiadomo już, kto ją zastąpi. TVP wydało w tej sprawie oficjalny komunikat, wskazując, że nowym trenerem został Tribbs - producent, muzyk, kompozytor, DJ i autor wielu przebojów, które w ostatnich latach brały udział w Konkursach Piosenki Eurowizji.

Muzyk za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się nową fuchą. "Nie wierzę, że przekazali mi to w ten sposób. Kiedy myślałem, że już gorzej być nie może, dostałem telefon od managerki: 'Musimy pilnie porozmawiać, bo ostatnio mieliśmy spore zawirowania w teamie…'. A jej ton był poważny jak nigdy wcześniej, tym bardziej że w domu był prawie cały mój team… Bałem się, że to oznacza koniec trasy, nad którą tak długo pracowaliśmy" - napisał pod jednym ze swoich nagrań w mediach społecznościowych. - Będziemy musieli zrobić małą rewolucję, bo zostałeś trenerem "The Voice Kids"! powiedziała jego managerka, co słychać na wspomnianym nagraniu.

TVP potwierdziło też, że w roli jurora pozostaje Cleo, która jest związana z formatem od siedmiu lat. W roli prowadzących pozostają też: Paulina Chylewska, Michalina Sosna oraz Jan Dąbrowski.