Wiktoria z "Rolnika" czaruje na Instagramie. Uczestnik z innej edycji dodał wymowny wpis

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska wzięła udział w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wydawało się, że dzięki show TVP1 znalazła wymarzoną miłość. Niestety, w 11. odcinku okazało się, że Adam, z którym nawiązała bliższą więź, uznał, że jednak nie chce z nią kontynuować znajomości. Kobieta za to spotkała w programie przyjaciół - zaprzyjaźniła się m.in. z Agatą, Sebastianem, Marcinem i Rafałem. Co więcej, co jakiś czas docierają także informacje, jakoby miała spotykać się z innym uczestnikiem.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria w nowym poście. Komentuje Łukasz z piątej edycji

O kogo chodzi? Fani "Rolnika" doszukują się tego, że ją i Mikołaja połączyła bliższa relacja. Uczestnik wysłał list do innej uczestniczki - Ani z dziesiątej edycji show, ale nic z tego nie wyszło. Ona zakochała się w Jakubie, którego także zaprosiła na gospodarstwo (do dziś są razem i wychowują syna, Dariusza). Młodzi w czerwcu wybrali się wspólnie na kajaki, a Wiktoria pochwaliła się nagraniem na Instagramie. Oboje jednak nie powiedzieli oficjalnie, co ich łączy. Ale nie da się ukryć, że Żmuda-Trzebiatowska ujęła nie tylko widzów, lecz także innych rolników, którzy wzięli udział w show. Świadczyć może o tym komentarz Łukasza z piątej edycji programu.

Wiktoria 23 lipca dodała na Instagram nagranie, na którym z wdziękiem uśmiecha się do obiektywu. "Odliczając do żniw" - napisała przy okazji. W tle leci piosenka Lany Del Rey "Young and Beautiful". Pod spodem pojawiło się wiele komentarzy. "Ładna kobieta z ciebie, Wiktoria, do tego bardzo wartościowa", "Dama", "Piękna" - komplementują fani. Kilka słów napisał od siebie także Łukasz Sędrowski, znany widzom z show TVP1. "A mi się skończyły pierścionki zaręczynowe" - napisał w żartobliwym tonie, dodając wiele emotek. Co ciekawsze, jedną z obserwatorek profilu Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej jest Agata, w której w programie zakochał się Łukasz. Jak już wiemy, ich związek należy jednak do przeszłości.

