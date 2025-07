Anna Dec dała się poznać jako prezenterka pogody. Od wielu lat mogliśmy oglądać na antenie stacji należących do grupy TVN. Dec jest żoną i mamą dwójki dzieci. Prowadzi aktywnie profile w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami informacjami ze swojego życia. Ostatnio w sieci pojawiły się szokujące doniesienia. Wszystko wskazuje na to, że Anna Dec wkrótce zniknie ze stacji TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński ma na koncie koszmarną podróż. To zdarzyło się pierwszej nocy

Anna Dec żegna się z TVN-em. W stacji spędziła aż 12 lat

Anna Dec zaczęła pracować jako prezenterka pogody w 2013 roku. Wówczas pojawiła się w stacji TVN24 w programie "Wstajesz i wakacje". Była także w zespole online "Faktów" TVN. Współpracowała też z nieistniejącą dziś stacją TVN Meteo. W 2014 roku Anna Dec została wyróżniona w międzynarodowym konkursie prezentacji pogody Wettergipfel 2014. Pogodynka prowadziła też między innymi: "Magazyn żeglarski", "Skarby z szafy" i gościła często w "Dzień dobry TVN". Portal wirtualnemedia.pl przekazał nieoficjalne wieści na temat prezenterki. Wszystko wskazuje na to, że Anna Dec będzie pracować w TVN-ie tylko do sierpnia. Póki co nie skomentowała doniesień.

Anna Dec ma bardzo stylowe mieszkanie. Tak wygląda

Anna Dec jakiś czas temu pochwaliła się swoim przytulnym mieszkaniem. Pogodynka zdradziła, że uwielbia dodatki vintage, dlatego nie nie mogła o nich zapomnieć, gdy urządzała wnętrza. - Bardzo lubię rzeczy vintage, nie tylko do noszenia, ale też we wnętrzach. One podkreślają nasz gust i dają taki indywidualny charakter miejscu, w którym żyjemy. Owszem, nie wszystko jest vintage, ale są takie perełki i cieszy to ogromnie - wyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Salon jest połączony z kuchnią, gdzie dominują brązowe meble, drewniana podłoga i beżowa narożna kanapa. Wnętrze urozmaicają książki, rośliny oraz różnorodne krzesła przy stole, nadające przestrzeni wyjątkowy charakter. Na ścianie zawieszono lustro w złotej ramie. Kuchnia utrzymana jest w podobnej stylistyce. Biel i brąz uzupełniają efektowne lampy nad wyspą. Sypialnia, utrzymana w pastelach, łączy elegancję z przytulnością, a uwagę przyciągają dekoracyjne lustra, lampy i przylegająca garderoba. ZOBACZ TEŻ: Anna Dec dodała nowe zdjęcie syna i zdradziła imię. "Jedno z najpiękniejszych"