Kamila z "Rolnika" tak wystroiła się na wesele. Zaszalała z dwiema kreacjami

Kamila Boś była uczestniczką ósmej edycji formatu "Rolnik szuka żony". W programie nie udało się jej znaleźć partnera, ale dzięki udziałowi w matrymonialnym show TVP zyskała ogromną popularność i dziś aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła wierne grono fanów. Na swoim koncie rolniczka pokazuje, jak wygląda codzienna praca przy produkcji pieczarek i często chwali się swoimi stylizacjami. Tym razem pokazała weselne kreacje.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Kamila zachwyciła weselnymi kreacjami. Zaszalała w połyskującym fiolecie

Kamila Boś ostatnio zaskoczyła swoich fanów i pokazała, jak dużą metamorfozę przeszła w ciągu ostatnich lat. Na ujęciu ma intensywny makijaż i jasne kręcone włosy. Jak sama podkreśliła, od tamtego czasu wiele się zmieniło. "Moje włosy przeszły niesamowitą przemianę. Teraz wolę zdecydowanie mój naturalny kolor" - wyznała. Zdjęcie możesz zobaczyć tutaj. Tym razem rolniczka wybrała się na wesele i w mediach społecznościowych pochwaliła się kreacjami, które wybrała na tę okazję. Największą uwagę przyciągnęła fioletowa połyskująca sukienka, nawiązująca krojem do stylistyki lat 80. Do kompletu Kamila wybrała srebrne sandałki na obcasie i torebkę w intensywnie żółtym kolorze. Całość dopełniła fryzurą. Zdecydowała się na delikatne fale. Drugiego dnia rolniczka wybrała bardziej stonowaną kreację i na poprawinach pojawiła się w beżowej przylegającej do ciała sukience. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Kamila zasypana komplementami. "Wyglądasz niesamowicie. Sztos"

Kreacja Kamili z "Rolnik szuka żony" jak zawsze zrobiła ogromne wrażenie na jej fanach. Rolniczka często wybiera odważne kroje i odcienie, które przyciągają uwagę. W sekcji komentarzy posypały się komplementy. Tym razem podkreślono, jak bardzo Kamila zaskoczyła swoją metamorfozą. "Niepodobna do siebie jesteś. Nie do poznania. Brawo!", "Przepięknie. Niesamowicie wyglądasz! Sztos", "Foto na okładkę do gazety" - czytamy w komentarzach. A wam jak się podoba stylizacja Kamili?