Przekazali wieści zza zamkniętych drzwi. Bardowscy mają poważny problem

Grzegorz Bardowski wziął udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Od początku w oko wpadła mu Anna, którą wybrał spośród wszystkich kandydatek. Okazało się, że para zdecydowała się razem kroczyć przez życie. Zawarli związek małżeński i doczekali się razem dwójki dzieci. Zakochani często dzielą się kulisami życia w mediach społecznościowych. Tym razem mierzą się z problemami w gospodarstwie. Wszystko przez pogodę.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska i Grzegorz Bardowski mają problemy na gospodarstwie. Tak to wykorzystali

Mimo że od pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony" minęły już lata, Anna i Grzegorz Bardowscy nadal cieszą się popularnością wśród widzów. Prowadzą wspólnie kanał na YouTube, a także intensywnie relacjonują życie na Instagramie. Anna podzieliła się teraz smutnymi wieściami. Ze względu na kapryśną pogodę, na ich gospodarstwie nie mogą odbyć się żniwa. Okazało się, że rodzina wykorzystała ten moment, by spędzić razem czas. "Normalnie o tej porze byłyby żniwa... Przymusowa przerwa, ale za to jak wykorzystana" - napisała Bardowska w poście na Instagramie.

Celebrytka opublikowała filmik, na którym wraz z synem jeździ na rowerze. Rolnik za to biegnie za córką, która uczy się jazdy. - Normalnie o tej porze byłyby u nas żniwa, no ale niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, więc wykorzystujemy ten czas rodzinnie - przekazała znów Anna. Następnie pokazała mirabelki, podkreślając, jakie są dobre. Wraz z synem zrobiła "przegląd pól". Spojrzeli razem na kukurydzę. Uzbierali również kolby. - No i złapał nas mały deszcz, więc będziemy wracać do domu, ale nasz cel osiągnięty. Dojechaliśmy nad stawy - usłyszeliśmy na koniec rodzinnego nagrania.

"Rolnik szuka żony". Fani rozpływają się nad Bardowskimi

Pod filmikiem pojawiła się masa komentarzy od fanów. Internauci nie kryją zachwytu nad Bardowskimi. Docenili również starania córki małżonków. "Super was się zawsze ogląda. Korzystacie z takich chwil", "Super spędzony czas", "Brawo dla córki i jesteście super rodzinką", "Dużo ciepła bije od was i takiej pozytywnej energii", "Super czas z dziećmi na łonie natury. A Liwia super już jeździ rowerkiem" - możemy przeczytać pod nagraniem.