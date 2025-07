Grał jej syna w "Ranczu". Teraz poruszona Żak reaguje na nowe wieści o aktorze

Przez lata widzowie mogli przyglądać się losom bohaterów "Rancza". Charakterystycznym elementem serialu była rodzina Solejuków. W rolę rodziców, Macieja i Kazimiery, wcielali się Sylwester Maciejewski i Katarzyna Żak. Jednym z dzieci Solejuków był Szymek, który zadebiutował w czwartym odcinku i pojawiał się na przestrzeni kolejnych sezonów produkcji. Maciej Cempura, który wcielał się w syna Solejuków, 25 lipca wziął ślub. Z tej okazji życzenia złożyła mu serialowa mama.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamińska-Radomska jasno o tym, ile dać w kopercie weselnej. Chodzi o jedną kwestię

Katarzyna Żak nie przepuściła ważnej okazji. Złożyła życzenia Maciejowi Cempurze

Maciej Cempura poślubił koleżankę po fachu, Natalię Sakowicz, z którą współtworzy teatr. Gdy na jaw wyszło, że serialowy Szymek Solejuk wziął ślub, głos postanowiła zabrać Katarzyna Żak. Aktorka przez lata wcielała się w jego mamę. "Doszły mnie słuchy, że mój serialowy synek Szymek – wziął ślub! Jako serialowa mama nie mogę przejść obok tego obojętnie – serce rośnie! Macieju, jeśli to czytasz – życzę Ci (i Twojej wybrance) wszystkiego, co najpiękniejsze: miłości, zrozumienia, radości z codziennych chwil i wspólnej drogi usłanej szczęściem. Niech życie Was niesie tylko w dobrą stronę" - napisała poruszona gwiazda. Następnie nawiązała do stylizacji, jaką mogłaby założyć bohaterka, w którą przez lata się wcielała. "A tak między nami… ciekawe, co Solejukowa założyłaby na ten ślub? Coś z własnej kolekcji ?Czy może… Pradę jakąś, czy Gabanę?" - zapytała obserwatorów aktorka, nawiązując do słynnych scen z "Rancza".

Szymek z "Rancza" wziął ślub. Jak wyglądała ceremonia?

Zakochani postanowili wyprawić wesele w plenerze - impreza trwała aż dwa dni. Przyjęcie zorganizowano w malowniczym lesie. Na dostępnych nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych pary, widać młodą parę na drewnianym parkiecie otoczonym wysokimi drzewami. Na pierwszy taniec świeżo upieczeni małżonkowie wybrali piosenkę Prince'a - "Purple Rain". Jeśli chodzi o stylizacje, panna młoda postawiła na długą, minimalistyczną suknię z odkrytymi ramionami, za to pana młodego zobaczyliśmy w klasycznym garniturze.