Program "Rolnik szuka żony" jest wyjątkowo skuteczny w łączeniu par. Dzięki matrymonialnemu formatowi TVP powstało wiele rodzin. Jedną z ich tworzą Małgorzata i Paweł Borysewiczowie. Między parą bardzo szybko zaiskrzyło i po zakończeniu show zakochani od razu zdecydowali się na wspólne życie. Małgosia nie ukrywa, że stworzenie szczęśliwej rodziny, to spełnienie ich marzeń. Teraz po raz kolejny wróciła do radosnych chwil, jakie przeżywali podczas chrztu najmłodszego dziecka. Fani ruszyli do komentowania.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł dodali zdjęcia z chrztu syna. "Dzień ważny dla naszej rodziny"

Małgosia i Paweł wychowują Rysia i Blankę. Rolniczka kilka miesięcy temu powitała na świecie trzecie dziecko. Informację para przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Filip. 4.03.2025 r. To był czwarty najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Radość, emocje, szczęście, miłość" - napisała na Instagramie. Para właśnie pochwaliła się po raz kolejny zdjęciami z chrztu syna, który odbył się w maju. Na ujęciu możemy podziwiać całą rodzinę.

Chwila dla nas wyjątkowa. Dzień ważny dla naszej rodziny - chrzest św. naszego syna Filipa

- czytamy w opisie. Duże wrażenie na fanach uczestniczki "Rolnik szuka żony" zrobiła stylizacja, którą wybrała na chrzest syna. Małgorzata zdecydowała się na komplet z białej koronki, na który składały się ażurowe spodnie oraz pasujący do kompletu garnitur z beżową podszewką. Internauci zasypali ją komplementami. "Bardzo podobają mi się twoje spodnie. Pięknie w nich wyglądasz", "Mega wyglądasz, skąd spodnie?", "Wyglądasz przepięknie" - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Małgosia nie gryzła się w język. "Nie jestem maszynką do pięknego wyglądu"

Małgosia urodziła syna w marcu i cały czas próbuje wrócić do formy sprzed ciąży. Na Instagramie często pokazuje różne stylizacje i ostatnio została skrytykowana przez jedną z obserwatorek. Rolniczka dosadnie zareagowała na wpis. "Powiem wam szczerze, że też jestem człowiekiem i też mnie czasami coś wkurza. Staram się mieć z wami kontakt i też na wasze wiadomości odpisywać, ale no po prostu jestem człowiekiem. Nie jestem maszynką do pięknego wyglądu i idealnego wyglądu cztery i pół miesiąca po porodzie. Jestem po prostu sobą" - odpowiedziała. Więcej przeczytasz tutaj: Małgosia z "Rolnika" nie wytrzymała po tym komentarzu. "Nie jestem maszynką do pięknego wyglądu"