"Dzień dobry TVN" to jedna z polskich śniadaniówek. Program jest emitowany w stacji TVN. W okresie letnim widzowie mogą oglądać wakacyjną odsłonę, "Dzień dobry Wakacje". Tym razem widzów czekała niespodzianka. W niedzielę 27 lipca zadebiutował nowy duet prowadzących. "Izabella Krzan i Jan Pirowski to świeże połączenie telewizyjnego wdzięku i radiowego luzu. Ich wspólne wydanie zapowiada się jako energetyczny poranek pełen ciekawych tematów i letniego klimatu" - zapowiedziano.

"Dzień dobry TVN". Nowy duet prowadzących. Fani mają mieszane odczucia

Izabella Krzan dołączyła do TVN w 2024 roku. Początkowo prowadziła program "Dobry wieczór" na antenie TVN Style, a od wiosny w "Dzień Dobry TVN" można zobaczyć materiały z jej udziałem. We wrześniu Krzan zadebiutuje także jako prowadząca program "Afryka Express". Jan Pirowski jest znany widzom z programów "DeFacto", "Nasi o mundurach", a w ostatnich latach także jako prowadzący talent-show "Mam Talent!". Pirowski był również jednym z gospodarzy zeszłorocznego Top of The Top Sopot Festival. Teraz duet sprawdza się w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". Fani zabrali głos. "Super ich się ogląda nowy powiew w programie, moim zdaniem powinni wejść na stałe", "Wspaniały duet, myślę, że na stałe zostaną", "Świetny duet, baaardzo udany debiut", "Z przyjemnością ogląda się program" - czytamy. Pojawiły się też głosy krytyki. "Ten pan nie pozwala dojść do głosu swojej koleżance. Kiepsko się to ogląda", "Mocno średni duet" - czytamy. Jak oceniacie?

"Dzień dobry TVN". Małgorzata Rozenek w programie. Mówiła o poprawieniu urody

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w śniadaniówce TVN 19 lipca. W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim omówili nadchodzący program "Bez kompleksów", który wkrótce zadebiutuje na antenie. Format skupia się na przemianach kobiet. - Czasem ta drobna zmiana zewnętrzna potrafi otworzyć kobiety na zdobywanie rzeczy, o których wcześniej nie marzyły - powiedziała gwiazda. Następnie przyszła prowadząca opowiedziała o uczestniczkach programu. - Mamy rewelacyjne bohaterki, bardzo ciekawe kobiety. Bardzo dużo osób się do nas zgłosiło. Później ten proces wyboru uczestniczek był wieloetapowy. Bo ważne było nie tylko oczywiście kwalifikacja medyczna, która była kluczowa, bo zależy nam, żeby widz zobaczył pozytywne efekty zmian, ale też ważne było dla nas, żeby historia, które dziewczyny opowiadały, była ciekawa - dodała. ZOBACZ TEŻ: Dziennikarz TVN opisał "koszmar" na warszawskim lotnisku. Reakcja władz była natychmiastowa