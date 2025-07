Tomasz Klimkowski był bohaterem dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na początku uczestnik tworzył relację z Zuzanną. Ostatecznie w finałowym odcinku show pojawił się u boku Kasi. Po jakimś czasie poinformował, że znów jest singlem i skupia się na rozwijaniu pasji oraz pracy. Tomasz Klimkowski od lat prowadzi z tatą gospodarstwo rolne w gminie Sadowie w województwie świętokrzyskim. Przez długi czas milczał na temat miłości. Aż do teraz. W lipcu zabrał głos na temat "tej jedynej".

"Rolnik szuka żony". Tomasz o "tej jedynej". Rozstał się z ukochaną. Poznał kogoś nowego?

Tomasz Klimkowski chętnie dzieli się w sieci ciekawostkami o swoim życiu w mediach społecznościowych. Prężnie działa na Instagramie, gdzie ma ponad 60 tys. obserwujących. Ostatnio wraz z innymi uczestnikami programu "Rolnik szuka żony" wybrał się do Białki Tatrzańskiej. Klimkowski wciąż jest singlem. Ma jednak duży dystans do swojej sytuacji miłosnej. Często żartuje na ten temat w sieci. Ostatnio opublikował film, który zabawnie podpisał: "Widzisz, mogłaś siedzieć ze mną przy świecach i jeść obiad na budowie domku, ale nie odpisałaś, gdy pytałem: co tam?". Pod nagraniem pojawił się komentarz fana, który zapytał, gdzie jest "ta jedyna". "Nie ma" - odpowiedział krótko Tomasz.

"Rolnik szuka żony". To było głośne rozstanie. Dominika i Rafał nie są już razem

Ostatnio głośno zrobiło się o rozstaniu Dominiki i Rafała z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Okazało się, że plotki o zakończeniu relacji były prawdziwe. Kobieta zabrała głos na Instagramie. W oświadczeniu wyjawiła, że jej związek z Rafałem to już przeszłość. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas" - napisała Dominika. Uczestniczka podziękowała za wsparcie internautów, którzy mocno trzymali kciuki za ich związek. "Dziękujemy za wasze wsparcie i zrozumienie" - mogliśmy przeczytać na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: O romansie Wiktorii i Mikołaja aż huczy. Teraz on spotkał się z INNĄ uczestniczką "Rolnika"