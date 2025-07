Daria Larysz wzięła udział w 1. edycji serii "Kanapowczynie". Jak pozostałe uczestniczki, tak i ona zmagała się ze sporą nadwagą, więc postanowiła dzięki udziałowi w programie zmienić swoje życie. Pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca przeszła na oczach widzów spektakularną przemianę. Niedługo później ułożyło się także jej życie uczuciowe. We wrześniu 2024 uczestniczka wyszła za mąż, a jakiś czas temu wyjawiła, że spodziewa się dziecka. Właśnie na świat przyszła jej córka.

"Kanapowczynie". Daria urodziła drugie dziecko. "Żona czuje się dobrze. Córeczka 10/10"

Daria Larysz dzięki udziałowi w programie "Kanapowczynie" schudła prawie 50 kilogramów. Tak ogromny sukces zawdzięcza swojej determinacji i ciężkiej pracy, chociaż jak sama przyznała, bez programu nie udałoby się jej osiągnąć tak spektakularnych efektów. "Muszę się do czegoś przyznać, sama nigdy bym tego nie osiągnęła. Wiedziałam, że jest źle, ale brakowało mi impulsu do działania. Dziękuję za to, że zostałam wybrana do tego programu. To był pierwszy krok do tej zmiany" - napisała na Instagramie. Kilka dni temu Daria i jej mąż powitali na świecie dziecko, drugą córkę. O narodzinach dziewczynki poinformował Paweł.

Jest Oliwia! Żona czuje się dobrze. Córeczka 10/10

- pochwalił się mąż uczestniczki show TTV. Informacja o narodzinach dziewczynki pojawiła się także na oficjalnym profilu programu na Instagramie, gdzie udostępniono zdjęcia z sali porodowej. Jak się okazuje, nie tylko Daria i Paweł Powitali na świecie córkę.

"Kanapowczynie". Agnieszka długa starała się o dziecko. "Spełniło się nasze marzenie"

Agnieszka Barton-Michel znana również z pierwszego sezonu "Kanapowczyń" także powitała na świecie córkę. Uczestniczka show bardzo długo starała się o dziecko. "Droga przez in-vitro nie jest drogą usłaną różami...To łzy, ból, walka, wysiłek, wyrzeczenia i koszta – ale ten koniec drogi jest warty wszystkiego" - pisała w mediach społecznościowych. W końcu Agnieszka mogła przekazać radosną wiadomość. 23 lipca 2025 roku na świat przyszła jej córka. "Witaj na świecie Michalina-Małgorzata po latach walki, nadziei, łez i determinacji spełniło się nasze największe marzenie. Jeszcze w to nie wierzymy, serio (...). Poród zakończył się cesarskim cięciem, a cały zespół medyczny był po prostu fantastyczny, a bałam się strasznie. Tak jak mi pisałyście – zespół położnych jest perfekcyjny. To prawdziwe anioły – pełne ciepła, spokoju i profesjonalizmu" - przekazała w mediach społecznościowych.