"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych formatów randkowych w telewizji, który od lat nie traci na popularności. Program ma wyjątkowo wysoką skuteczność w łączeniu par. Dzięki matrymonialnemu show TVP powstało wiele szczęśliwych rodzin. Idealnym przykładem jest związek Agnieszki i Roberta z drugiej edycji show. To jedno z pierwszych małżeństw zawartych po programie. Co dziś u nich słychać? Sprawdź, jak po dekadzie od emisji show zmieniło się życie pary. Już jesienią startuje nowa edycja programu, więc kolejni rolnicy będą mieli szansę znaleźć miłość. Widzowie na bieżąco śledzą także losy byłych uczestników. Pamiętacie Nicolę?

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Nicola była kandydatką Dariusza. Co u niej słychać?

Nicola wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i była kandydatką Dariusza. Wszystko wskazywało na to, że dobrze się między nimi układa, ale ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Mało tego, w finale programu pojawiły się nawet łzy. Nicola przyznała przed kamerami, że zakończenie relacji z Dariuszem było dla niej samej zaskoczeniem. Od tamtego czasu uczestniczka prężnie rozwija swoją działalność w sieci i jest bardzo aktywna na TikToku, gdzie regularnie prowadzi transmisje live. Była kandydatka Dariusza rozwija także muzyczną karierę. Jak dziś wygląda? Niedawno opublikowała w sieci zdjęcie, które zrobiła przed ślubem siostry. Od czasu zakończeniu matrymonialnego show TVP przeszła sporą metamorfozę.

"Rolnika szuka żony". Nicola przeszła metamorfozę. Tak dziś wygląda

Nicola była świadkową na ślubie swojej siostry i przed imprezą zdecydowała się na profesjonalny makijaż i fryzurę. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wybrała na tę okazję miętową sukienkę bez ramion o gorsetowym kroju. Całość uzupełniła długimi kolczykami z kryształków i minimalistycznym naszyjnikiem. W sekcji komentarzy od razu posypały się komplementy. "Wyglądasz absolutnie zjawiskowo!", "Pięknie wyglądasz", "Nasza gwiazda" - czytamy. Jak wam się podoba kreacja Nicoli?