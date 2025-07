Mikołaj wystąpił w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnik wysłał list do Ani, która zaprosiła go do swojego gospodarstwa. Dogadywali się całkiem nieźle, ale z ich relacji nic nie wyszło, bo rolniczka postanowiła związać się z Jakubem, z którym jest do dziś i ma syna Dariusza. Tymczasem Mikołaj związał się z Dominiką. Ich związek należy już jednak do przeszłości, a o Mikołaju huczą plotki, że spotyka się z Wiktorią Żmudą-Trzebiatowską. Para niedawno wybrała się razem na kajaki. Teraz Mikołaj zaskoczył jednak nowym zdjęciem, pozując przy boku jeszcze innej uczestniczki "Rolnika".

Mikołaj z "Rolnik szuka żony" zaskoczył fanów. Wrzucił zdjęcie z inną uczestniczką show TVP

Po rozstaniu Mikołaja z Dominiką fani programu uważnie przeglądają jego najnowsze instagramowe relacje. Wiele osób czeka na kolejne zdjęcia z Wiktorią, ale jak na razie na profilu byłego uczestnika nic takiego się nie pojawia. Zupełnie znienacka wrzucił jednak ujęcie z inną rolniczką - Agatą Matuszewską. Mężczyzna wybrał się do niej z bratem Jakubem. Zdjęcie trafiło również na profil Agaty, która nie kryła zadowolenia z takiej niespodzianki. "Miłe odwiedziny przy kawce. Poznajecie? A, jeszcze jedno, który to który?" - żartowała. "Agata. Jestem pod wrażeniem, jesteś mega!", "Ale masz Agato przystojniaczków obok siebie. Serdecznie pozdrawiam" - pisały jej fanki. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Dominika podsumowała związek z Mikołajem. Płakać nie będzie

Wpis o rozstaniu z Mikołajem pojawił się na profilu Dominiki. "Spoko loko. Gorsze sytuacje w życiu mnie spotykały. Gorsze rozstania przeżywałam. Bardziej za chłopem płakałam" - napisała. Kto podjął taką decyzję? "Finalnie on po spotkaniu rolnikowym, ale widocznie tak miało być. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" - dodała. Wspomniała także o powodzie rozpadu związku. Padły słowa o jej pracy. "Ciężko przekonywać kogoś, kto jest daleko, o dobrym charakterze i intencjach dziewczyny, która tak jak ja nieustannie pracuje i poznaje nowych ludzi, wyjeżdża, podróżuje, nawiązuje nowe współprace. Taka moja praca. Zaufanie, szacunek i komunikacja to podstawa. Nikogo nie będę przekonywać na siłę o swojej wyjątkowości, jeśli sam tego nie widzi" - skwitowała Dominika.