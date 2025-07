18 lipca Polsat oficjalnie potwierdził krążące w mediach spekulacje, że Maurycy Popiel weźmie udział w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Informacja bardzo ucieszyła licznych fanów aktora, którzy doskonale znają go z roli Olka Chodakowskiego w "M jak miłość". Entuzjazmu nie podziela chyba za to jego była partnerka Izabela Warykiewicz, która nazwała zbliżający się sezon tanecznego formatu "edycją rozwodników".

Izabela Warykiewicz dosadnie o udziale Maurycego Popiela w "Tańcu z gwiazdami"

Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz byli związani przez kilkanaście lat, a w 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Pod koniec 2024 roku media mocno zainteresowały się prywatnym życiem aktora, gdy pojawiły się doniesienia, iż jego relacja z Warykiewicz należy już do przeszłości. W maju tego roku aktorka potwierdziła tę informację w podcaście "HerraOnAir". Warykiewicz wyjawiła wówczas, że złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Portal ShowNews.pl postanowił skontaktować się z aktorką i zapytać, co sądzi o tym, że jej były partner będzie miał okazję pojawić się na parkiecie. W odpowiedzi Warykiewicz nawiązała m.in. do spekulacji, że Maurycego Popiela miało połączyć coś więcej niż praca z aktorką Emmą Giegżno, którą poznał na planie serialu "Matylda".

Nie śledzę życia mojego jeszcze męża, ale przyjaciele mi donieśli, że wystąpi w tym programie. Może z Emmą zatańczy. Taka edycja rozwodników - albo lepiej "Romans z gwiazdami"

- skomentowała. Przypomnijmy, że Popiel nie jest jedynym uczestnikiem "Tańca z gwiazdami", który w ostatnim czasie zakończył wieloletni związek. Na początku lipca media obiegła informacja o rozwodzie Michała Czerneckiego, który także będzie prezentował się na parkiecie formatu w jesiennej edycji. Oprócz tego głośno jest o rozwodzie Agnieszki Kaczorowskiej, która potwierdziła swój udział w show. Nieoficjalnie mówi się, że w programie wystąpi z Marcinem Rogacewiczem, który także jest świeżo upieczonym rozwodnikiem.

"Taniec z gwiazdami". Uczestnicy jesiennej edycji. Kto jeszcze wystąpi w programie

Polsat sukcesywnie przedstawia nazwiska kolejnych uczestników zbliżającej się edycji, choć jak na razie nie wszystkie karty zostały odkryte. Oficjalnie wiadomo już, że poza Popielem i Czerneckim na udział w "Tańcu z gwiazdami" zgodzili się także Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Lanberry i Aleksander Sikora. Dużo spekuluje się o tym, że w parze z Agnieszką Kaczorowską ma zatańczyć Marcin Rogacewicz, a para widziana była nawet razem pod tanecznym studiem. Polsat jak na razie nie potwierdził jednak tych rewelacji.