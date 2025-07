Joanna Osypowicz zyskała fanów dzięki ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w 2021 roku. To właśnie w tej edycji poznała swojego przyszłego męża Kamila, z którym wzięła ślub w 2023 roku. Razem wychowują córkę Antoninę. Joanna Osypowicz jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i odpowiada na pytania fanów. Tym razem znów to zrobiła. Jedno z pytań dotyczyło wyprowadzki. Od razu zareagowała.

Mimo że Joanna Osypowicz już od kilku lat mieszka z Kamilem, to jej fanów wciąż zastanawia, jak poradziła sobie z "wkroczeniem w dorosłość". Jeden z fanów spytał ją: "Czy nie bałaś się przeprowadzki, rodziny, dorosłości? Jak dajesz radę być tak daleko od rodziców?". Joanna Osypowicz od razu odpowiedziała.

"W sumie obawy są zawsze, ale myślę, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, to w kontekście przeprowadzki. Co do założenia rodziny, to nie bałam się. Tęsknota za rodziną jest i będzie, ale radzę sobie. Teraz wszystko jest tak rozwinięte, że to nie problem pojechać na weekend. Moja rodzina również stara się przyjeżdżać tak często, jak to możliwe" - napisała żona rolnika.

Joanna Osypowicz zmartwiła fanów. Od razu to zauważyli

W marcu tego roku Joanna Osypowicz zmartwiła fanów na Instagramie. Wszystko przez to, że ograniczyła swoją aktywność w sieci i przez kilka dni nie wrzucała żadnych postów. Internauci dopytywali regularnie, czy wszystko u niej w porządku. W końcu Joanna Osypowicz postanowiła odezwać się do stęsknionych fanów i wyjaśniła im powody swojego milczenia. Okazało się, że zmagała się z infekcją. Przepraszam, że dziś się nie odzywam. Przyszły cieplejsze dni i już mnie bierze jakieś choróbstwo. Obudziłam się z okropnym bólem gardła… Przed chwilką wyszłam od lekarza. Zapalenie migdałów i powiększone węzły. Kilka dni antybiotyk i będę żyć" - poinformowała fanów na InstaStories 26 marca. Już następnego dnia Joanna Osypowicz wróciła do zmartwionych fanów z informacją, jak się czuje. Wygląda na to, że wszystko zmierza ku lepszemu. "Dziś już znacznie lepiej! Dziękuję za troskę" - napisała na InstaStories.