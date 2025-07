Waldemar Gilas zasłynął dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Mężczyzna deklarował, że chce budować relację z Ewą. Później jednak okazało się, że nic do niej nie czuje. Ostatecznie to Dorota, którą wcześniej odrzucił, skradła jego serce. Ich związek trwa do dzisiaj. We wrześniu 2024 roku uczestniczka show urodziła córkę Marcelinę. "Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program!" - czytaliśmy na profilu produkcji. Mimo obowiązków rodzinnych Waldemar nie zapomina o swojej pracy. Bardzo martwi go sytuacja na rynku związana z kosztami produkcji cukru.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś szczerze o stereotypach. "Nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Waldemar nie krył emocji. Tak podsumował koszty produkcji cukru. "Czuję..."

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", wyprodukowanie kilograma cukru to koszt 2,52 zł, a na sklepowych półkach można znaleźć go za 1,49 zł. O trudnej sytuacji rolników wypowiedział się Waldemar w rozmowie z "Faktem". - Przyszedł przelew z cukrowni i byłem zaskoczony. (...) W przeliczeniu z euro na naszą walutę wyszło ponad 200 zł za tonę buraków - mówił. Opłacalność hodowli buraków cukrowych spada, co wywołuje frustrację rolnika. - Widzę ceny cukru w supermarkecie i czuję lekkie wkurzenie, bo dokładam do tego interesu. (...) Proszę sobie wyobrazić, że więcej wydałem na to wszystko, niż zyskam. To jest uderzenie - dodał Waldemar w rozmowie.

galOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Dorota o związku z Waldemarem. "Nie przypuszczałam wtedy, że..."

Dorota nie ukrywa tego, że jest bardzo szczęśliwa. W czerwcu wspomniała na InstaStories początki relacji z Waldemarem. "Minęły już dwa lata od momentu, kiedy przyjechałam na gospodarstwo Waldiego w programie 'Rolnik szuka żony'. Nie przypuszczałam wtedy, że właśnie tak zacznie się nasza wspólna historia. Była kręta, pełna emocji i nie zawsze łatwa, ale dziś jesteśmy w miejscu, o którym oboje marzyliśmy" - napisała. Ukochana Waldemara niczego nie żałuje. "Mamy siebie, mamy piękną rodzinę i wiemy, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu" - przekazała w mediach społecznościowych.