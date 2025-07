Sara Jakubińska zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w dziesiątej edycji formatu "Rolnik szuka żony". Była kandydatką Artura i wiele osób myślało, że uda im się stworzyć trwałą relację. Wszystko zmieniło się w finałowym odcinku. To właśnie wtedy mężczyzna przyznał, że jego uczucia się wypaliły. - Minęły te uczucia. Nie wiem, może to było zauroczenie na początku - mówił przed kamerami. Sara nie ukrywała żalu do rolnika. Mimo rozpadu relacji nie zrezygnowała z kariery w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Tak wygląda Sara. Internauci zachwyceni jej lokami

Sara aktywnie prowadzi media społecznościowe. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 67 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie prezentuje kadry z życia codziennego. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" zachwyca urodą i częściej stawia na stylizacje, które podkreślają jej nienaganną sylwetkę. Jedno w jej wyglądzie na pewno się nie zmieniło - bujne loki. "Burza loków i mega objętość to zdecydowanie moje znaki rozpoznawcze" - pisała niedawno w mediach społecznościowych, co spotkało się z pochwałami ze strony internautów. "Piękne te twoje włosy", "Ładnie wyglądasz i super masz włosy", "Przepiękne loki", "Taka objętość tylko u ciebie" - pisali. Chcecie zobaczyć aktualne zdjęcia Sary? Zapraszamy do naszej galerii.

