Wieści nadeszły znienacka. Gwiazda znika z programu TVP2

Małgorzata Ostrowska była gwiazdą koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską", który odbył się w Elblągu 12 lipca. Gwiazda nie ukrywa, że lato nie jest dla niej okresem, w którym myśli o urlopie. Jest bardzo pracowicie, a wokalistka nie narzeka na nudę. W związku z tym wielu zastanawiało się, czy znajdzie czas na udział w programie "The Voice Senior". Już wszystko jasne!

Małgorzata Ostrowska rezygnuje z udziału w "The Voice Senior"

Małgorzata Ostrowska porozmawiała po koncercie, który był emitowany na antenie TVP2, z reporterką portalu Jastrząb Post. - Wakacje w tym roku mam bardzo pracowite, dlatego ja o wakacjach w letnich miesiącach w ogóle nie myślę - podkreśliła artystka. Przy okazji rozmowy odpowiedziała na pytanie o dalsze jej losy w "The Voice Senior". Gwiazda zaskoczyła wyznaniem. - W tym roku nie zasiadam w fotelu jurora. (...) W tym roku mam bardzo pracowity sezon - wyjaśniła. Ostrowska jednak nie wyklucza, że w przyszłości może wróci do show TVP2. Przypomnijmy, że w zespole jurorów zostają: Tatiana Okupnik, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. Co myślicie o tej decyzji? Dajcie znać w naszej sondzie!

Małgorzata Ostrowska ostro o pracownikach na etacie. Padły mocne słowa

Ostatnio Małgorzata Ostrowska podjęła temat emerytury. W rozmowie z Wirtualną Polską zabrała głos na temat pracowników pracujących na etacie. Stanęła w obronie osób skarżących się na niskie świadczenia, ale ostro skrytykowała tych, którzy łatwo atakują artystów. Zwróciła uwagę, że wielu pracowników etatowych również nie płaci składek, ponieważ są one opłacane przez pracodawców. "Bardzo łatwo jest w ten sposób krytykować i wieszać psy na artystach, którzy to nie płacili swoich składek, ale ci ludzie też nie płacili swoich składek, pracodawcy płacili za nich" - zauważyła. Dodała, że gdyby pracownicy fabryk czy biur musieli płacić choćby połowę składek, nie daliby rady. Więcej na temat jej wypowiedzi znajdziesz TUTAJ.