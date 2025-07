Adrian ze "ŚOPW" zabrał głos ze szpitala. "To, co lekarze znaleźli w moim mózgu..."

Fani Adriana Szymaniaka, uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia", od jakiegoś czasu są zaniepokojeni jego stanem zdrowia. 14 lipca uczestnik show poinformował, że od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które wymagały hospitalizacji. "Tak to czasem bywa, że jakieś cholerstwo się przyplącze do człowieka i pokrzyżuje wiele planów" - napisał na profilu swojej żony. "Adrian jest w szpitalu, cały czas nie znamy przyczyn, czekamy z nadzieją na wyniki. Nie mogę nic więcej napisać, przesyłajcie tylko dobrą energię dla niego" - dodała Anita, jego ukochana. Teraz mężczyzna zabrał głos.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian odezwał się do fanów. Zabrał głos ze szpitala

Adrian opublikował post w mediach społecznościowych. Na zdjęciu pozował na tle szpitala, w którym się leczy. Postanowił poinformować fanów na temat obecnego stanu swojego zdrowia. Na wstępie podziękował za wsparcie. Nie zabrakło słów do żony. "Dziękuję wam z całego serca za setki wiadomości, dobre słowo i ogrom pozytywnej energii. Każda z nich dawała mi siłę (...). Moja rodzina i niezastąpiona najwspanialsza żona stanęły na wysokości zadania, aby mnie wspierać i zapewnić mi wszystko, czego potrzebuję, odwiedzając mnie nawet kilka razy dziennie" - czytamy. Później Adrian napisał kilka słów o swoim obecnym stanie. "Czuję się lepiej, ale nadal jestem w trakcie diagnozy. Coś już wiadomo, wiele zostało wykluczone, ale konkretnej odpowiedzi jeszcze brak. Jedno pewne – to, co lekarze znaleźli w moim mózgu, wymaga leczenia i obserwacji. I to właśnie trzyma mnie tu na dłużej" - wytłumaczył. Dodał, że ważne jest też dbanie o aspekt psychiczny. Podkreślił, że jest gotowy na kolejne wyzwania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita też zabrała głos. Skomentowała post męża

Ukochana Adriana nie mogła zostawić posta bez komentarza. Pod wpisem męża Anita napisała kilka słów od siebie. Przyznała, że bardzo go kocha i zawsze będzie go wspierać wraz z całą rodziną. "Kochamy cię bardzo i czekamy na dzień kiedy wrócisz do domku. W jeden dzień zmieniło się tyle priorytetów... Zdrowie jest najważniejsze, bo bez niego nie można cieszyć się rodzina, szczęściem... jesteśmy z tobą zawsze" - czytamy.