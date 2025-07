Lato z Radiem organizowane jest od ponad 50 lat. Dla wielu naszych rodaków charakterystyczna "Polka Dziadek", będąca hymnem audycji, stała się symbolem wakacji. W sobotę 19 lipca trzeci z tegorocznej serii koncertów odbył się na Stadionie Śląskim. Transmisję można było natomiast śledzić na antenie TVP2. W Chorzowie wystąpili Michał Szpak, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Zakopower, Pectus, Kombii, Michał Wiśniewski czy Velvet. Nie wszystkie występy przypadły do gustu internautom.

REKLAMA

Zobacz wideo Ralph poruszony banem Rodowicz w TVP. "To jest jej scena"

"Lato z Radiem i Telewizją Polską". Majka Jeżowska i Natalia Nykiel zaśpiewały piosenkę Kombii. W komentarzach burza

Na Stadionie Śląskim zgromadziły się tłumy fanów koncertów z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Na scenie nie zabrakło gwiazd, które królują na polskich scenach już od dekad, jak i gwiazd młodego pokolenia. Już na samym początku widzów czekała niespodzianka. Koncert otworzyły Majka Jeżowska i Natalia Nykiel, które razem z Grzegorzem Skawińskim zaśpiewały jeden z największych hitów Kombii - "Nasze Randez Vous".

Choć publiczność zgromadzona w Chorzowie wydawała się świetnie bawić, internauci nie byli zachwyceni interpretacją piosenki. Pod nagraniami z występu nie zabrakło negatywnych komentarzy. "Słabe", "Okropnie kaleczą, inna muza wyszła", "Ale wokal, to stypa", "I Skawiński z playbacku" - narzekali widzowie. Znaleźli się jednak tacy, którym wykonanie przypadło do gustu. "Oglądałam występ, super zaśpiewały piosenkę", "Pięknie" - ocenili.

Michał Wiśniewski porwał tłumy w Chorzowie. "Ciary po latach"

Na entuzjazm internautów mógł liczyć natomiast Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje wystąpił razem z nową wokalistką zespołu - Martyną Majchrzak. Duet zaśpiewał największe hity formacji - "A wszystko to... (bo ciebie kocham)" i "Powiedz". Występ przypadł do gustu nie tylko szalejącej pod sceną publiczności, ale także widzom zgromadzonym przed telewizorami. "Ciary po latach", "Wspaniale jak zawsze", "Świetny występ", "Michał jesteś the best", "Rewelacja" - zachwycali się w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Widzowie TVP2 przecierali oczy, gdy zobaczyli, co się dzieje na antenie po godz. 20. Ruszyli do komentowania