Wyciekły zdjęcia z planu nowego "Harry'ego Pottera". Fani podzieleni

Seria filmów o Harrym Potterze okazała się ogromnym komercyjnym hitem. Oparte na książkach J.K. Rowling produkcje zarobiły miliardy dolarów, a wcielający się w główne role aktorzy zyskali międzynarodową popularność. Od czasu premiery ostatniego obrazu minęło już jednak niemal 15 lat i decydenci HBO uznali, że to najwyższy czas, aby odświeżyć serię. Aktualnie trwają prace nad serialem opowiadającym o losach młodego czarodzieja. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu. Fani dokładnie przyjrzeli się bohaterom.

Fani wzięli pod lupę zdjęcia z planu Harry’ego Pottera. "Wygląda jak z okładek książek"

W styczniu oficjalnie potwierdzono powstanie serialu opartego na serii książek o przygodach Harry’ego Pottera. Każdemu tomowi ma być poświęcony jeden sezon serialu, można się więc spodziewać znacznie bardziej szczegółowego odwzorowania fabuły. Prace nad pierwszą częścią serii już się rozpoczęły, a zdjęcia z planu krążą w sieci. Fani przeanalizowali je bardzo dokładnie i jak na razie opinie są raczej pozytywne. Internauci zauważyli, że wszystko wskazuje na to, iż serial wierniej odwzoruje książki niż filmy.

"To jest świetne. Bardzo podoba mi się to, jak oddali klimat lat 90.", "Dzięki Bogu! Petunia ma być blondynką, podobnie jak Dudley i jestem taka szczęśliwa, że tak robią!", "Świetnie odwzorowali książkowe postacie", "Harry wygląda jak z okładek książek" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych. Znalazły się oczywiście również niepochlebne opinie. Fani zauważyli jednak, że większość niezadowolonych internautów porównuje aktorów do postaci z filmów o Harrym Potterze, a nie książkowych pierwowzorów.

J.K. Rowling zabrała głos w sprawie nowej wersji "Harry’ego Pottera"

Nowa wersja przygód Harry’ego Pottera zdążyła już wywołać sporo kontrowersji. Niektórzy fani serii uważają, że serial w ogóle nie powinien powstać, a jeśli producenci chcieli powrócić do uniwersum, powinni skupić się na innych wątkach. Dyskusja rozgorzała także na temat postaci Severusa Snape’a. W nadchodzącej odsłonie zagra go bowiem ciemnoskóry aktor. Na temat produkcji wypowiedziała się także sama J.K. Rowling. Okazuje się, że pisarka jest entuzjastką serialowej wersji. "Przeczytałam dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze i są fantastyczne" - napisała na platformie X.