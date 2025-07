"Taniec z gwiazdami" powoli odkrywa karty, nastawiając widzów na zbliżającą się edycję show. Oficjalnie wiadomo już, że w programie pojawi się Agnieszka Kaczorowska, jednak nie potwierdzono jeszcze, komu tym razem będzie udzielać lekcji na parkiecie. Z medialnych ustaleń wynika, że jej partnerem ma zostać Marcin Rogacewicz, choć produkcja programu jak na razie nie wymieniła go na liście uczestników. Czy to kwestia czasu? Para już była widziana pod tanecznym studiem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ćwiczą przed innymi?

Na zdjęciach paparazzi, które zostały wykonane 16 lipca, można zobaczyć Marcina Rogacewicza z synem pod jedną z sal tanecznych w Warszawie. Aktor wyszedł z samochodu, za którego kierownicą siedziała Agnieszka Kaczorowska. Wiele wskazuje na to, że rozpoczęli treningi przed oficjalnym startem przygotowań do "Tańca z gwiazdami". Kaczorowska w Instagramowym poście 15 lipca informowała, że do rozpoczęcia treningów został jeszcze miesiąc. "Nosi mnie! Nogi chodzą i nie mogą się doczekać" - pisała. Z kolei na InstaStories dodanym 18 lipca zachęcała wszystkich uczestników "Tańca z gwiazdami" do tego, by już teraz rozpoczęli ćwiczenia na rozciągania i kardio, by uniknąć kontuzji. - Do rozpoczęcia treningów "Tańca z gwiazdami" zostało jeszcze kilka tygodni, ale postanowiłam trochę się ogarnąć, bo od poprzedniej edycji miałam mało aktywności fizycznych - opowiadała. Zdradziła przy tym, że chętnie skacze na skakance i się rozciąga.

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska może się już pochwalić kilkoma bardzo dobrymi wynikami w "Tańcu z gwiazdami". Wiosną 2015 roku wygrała w parze z Krzysztofem Wieszczkiem, a jesienią zajęła drugie miejsce z Łukaszem Kadziewiczem u boku. Wiosną tego roku z Filipem Gurłaczem również wytańczyli drugie miejsce. Czyżby Kaczorowska szykowała się do zgarnięcia kolejnej Kryształowej Kuli?

"Taniec z gwiazdami". Uczestnicy, których potwierdził Polsat

Oficjalna lista uczestników jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami" nie jest jeszcze zamknięta. Polsat potwierdził jak na razie udział Ewy Minge, Maurycego Popiela, Barbary Bursztynowicz, Wiktorii Gorodeckiej, Katarzyny Zillmann, Michała Czerneckiego, Tomasza Karolaka i Mai Bohosiewicz. Kiedy obejrzymy pierwszy odcinek nowej odsłony show? Tego oficjalnie nie wiadomo, ale z informacji "Faktu" wynika, że ma to nastąpić dopiero 14 września. Polsat rzekomo chciał rozpocząć "Taniec z gwiazdami" tydzień wcześniej, jednak 7 września reprezentacją Polski w piłce nożnej rozegra mecz z Finlandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, co z pewnością mogłoby wpłynąć na oglądalność tanecznego show.