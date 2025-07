Netflix oficjalnie potwierdził realizację polskiej edycji popularnego reality show "Love is Blind", który zyskał światową sławę dzięki amerykańskiej wersji z 2020 roku. Prowadzącymi rodzimej wersji programu zostali aktorka Zofia Zborowska-Wrona i jej mąż, siatkarz Andrzej Wrona. Para, która prywatnie uchodzi za jedną z ulubionych w polskim show-biznesie, będzie towarzyszyć uczestnikom na każdym etapie eksperymentu miłosnego.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona poprowadzą polską edycję "Love is Blind"

Format "Love is Blind" stawia pytanie, czy można zakochać się wyłącznie na podstawie emocjonalnego połączenia, bez wiedzy o wyglądzie, statusie społecznym czy majątku drugiej osoby. W programie 15 mężczyzn i 15 kobiet poznaje się w specjalnych kapsułach, które uniemożliwiają wzajemne widzenie się. Uczestnicy budują relację jedynie na bazie rozmów, a spotykają się twarzą w twarz dopiero po... zaręczynach. Następnie zamieszkują razem i przygotowują się do ślubu. Kulminacją eksperymentu jest ceremonia, podczas której zdecydują, czy naprawdę chcą powiedzieć sobie "tak".

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona nie tylko poprowadzą program, ale mają również pełnić rolę przewodników i wsparcia dla uczestników. Para znana jest z dystansu do siebie, poczucia humoru i otwartości w dzieleniu się codziennym życiem w mediach społecznościowych. Są małżeństwem od 2019 roku, a także rodzicami dwóch córek, Nadziei i Jaśminy. W przestrzeni publicznej uchodzą za przykład trwałego i pełnego miłości związku, co ma dodawać autentyczności całemu projektowi.

"Love is Blind" zawita do Polski

Widzowie już zdążyli zareagować na informację o prowadzących polską wersję "Love is Blind" - wielu z entuzjazmem przyjęło wybór Zofii Zborowskiej-Wrony i Andrzeja Wrony. "Kurczę nie wiem, co to za program, ale zapowiada się wspaniale", "Lepszych prowadzących nie mogło być", "Ci, którzy wybrali wasz duet na prowadzących - wygrali" - czytamy w sekcji komentarzy.