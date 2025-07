W ostatnim sezonie "Sanatorium miłości" jednym z uczestników był Stanisław z Raszyna. Zgłosił się do programu z nadzieją, że trafi na kobietę z którą już od pierwszych chwil poczuje się dobrze. "Coś musi zaiskrzyć. To musi być zachwyt od pierwszego wejrzenia. Gdy spotka się kogoś na swojej drodze, od razu wiadomo, że to jest ta czy ten. Kolor oczu, włosów nie ma znaczenia. Jedyne co, to nie może pić i palić" - wspominał w rozmowie z serwisem tvp.pl. Ostatecznie nie udało mu się znaleźć miłości w programie, ale jak sie okazało, poznał kogoś po jego zakończeniu i bez pamięci się zakochał. Para właśnie wybrała się razem na wycieczkę. Stanisław w ostatnim wywiadzie przyznał, że rodzina już wypytuje go o ślub.

"Sanatorium miłości". Ukochana Stanisława wyznała, czy para planuje ślub

Stanisław podczas jednego ze spacerów w parku w Raszynie poznał Bogusię i między parą bardzo szybko zaiskrzyło. "Gdy zaczęliśmy rozmawiać, nawet nie zauważyliśmy, że półtorej godziny zleciało. Złapaliśmy naprawdę fajny kontakt. Doszliśmy do wniosku, że nie możemy tego stracić" - wspominał w rozmowie z serwisem tvp.pl. Nowa ukochana seniora od 14 lat jest rozwódką i od czasu rozstania nie znalazła dla siebie właściwego partnera, zanim w jej życiu pojawił się Stanisław. "On mnie uszczęśliwia. Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo troskliwym, opiekuńczym, otwartym, dojrzałym, ale z młodzieńczą duszą. Cały czas mnie wspiera. Czuję się przy nim, o czym marzy każda kobieta, bezpiecznie" - wspominała w wywiadzie z tym samym portalem. Para wracając ostatnio z wycieczki, odwiedziła siostrę Stanisława i jak się okazuje, szwagier seniora był niezwykle zainteresowany tematem ślubu. Głos w tej sprawie zabrała Bogusia.

Nic nie jest wykluczone. Na razie wspieramy się nawzajem, ale prawda jest taka, że więcej czasu spędzam u Staszka. Nawet mój pies się tu odnalazł. Z Kasią, Staszka córką, się zaprzyjaźnił. Nie schodzi z jej kolan

- wyznała w rozmowie z tvp.pl.

"Sanatorium miłości'. Stanisław i Bogusia wybrali się razem na wycieczkę

Stanisław i Bogusia wybrali się ostatnio na wycieczkę do Polanicy Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie chodzili razem po górach. "Góry Stołowe są w moim sercu. Kocham wszystkie góry, ale te są wyjątkowo piękne. Upajałam się widokami. Chodziliśmy po przełęczach, po szczelinach, czasami nawet na czworaka. Daliśmy radę, niektórzy turyści musieli się wycofywać" - wspomniała ukochana seniora w rozmowie z tvp.pl. Jak się okazuje, para ma już kolejne wyjazdowe plany. Tym razem w nieco bardziej odległą lokalizację, bo zdecydowała się na podróż do Egiptu. "Bogusia złożyła wniosek o nowy paszport. Za trzy tygodnie powinna go odebrać" - wyjawił podekscytowany Stanisław.