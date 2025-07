Elżbieta z "Rolnika" na wakacjach. Nie była sama

Elżbieta Czabator wzięła udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Niestety w programie nie udało się jej znaleźć drugiej połówki, ale dzięki udziałowi w matrymonialnym show TVP zyskała sporo przyjaciół. Jakiś czas temu rolniczka zdecydowała się na dużą życiową zmianę. Sprzedała swoje gospodarstwo i przeprowadziła się do Piotrkowa Trybunalskiego. Ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo trudne, bo pod koniec maja pożegnała bliskiego przyjaciela, Huberta Langforta znanego z takich programów jak "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior", który poważnie chorował. Uczestniczka show TVP postanowiła odreagować trudne chwile i z jedną z przyjaciółek wybrała się nad morze.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator wybrała się na wakacje z przyjaciółką. "Było fantastycznie"

Elżbieta Czabator wyjechała na wakacje do Władysławowa. Co ciekawe, uczestniczka nie pierwszy raz wyskoczyła właśnie w to miejsce, bo spędziła tam także urlop w 2024 roku. Mało tego, wybrała się nad morze dokładnie w takim samym towarzystwie. Spędziła miłe chwile ze swoją serdeczną przyjaciółką Lucyną Mazur, którą możecie znać z programu "The Voice Senior". W ubiegłym roku Czabator tak pisała o swojej przyjaciółce. "Moja bratnia duszo, dziękuję za cudowne 5 dni. Wspólne wschody i zachody słońca, niekończące się rozmowy do rana, radość i zabawa [...]. Tych wspomnień nie zabierze nam już nikt" - czytamy w mediach społecznościowych. Elżbieta Czabator opublikowała w mediach społecznościowych całą serię zdjęć z wyjazdu i wygląda na to, że bawiła się świetnie.

Wszystko, co piękne, szybko się kończy. Wakacje 2025 przechodzą do historii. Było fantastycznie

- napisała pod pamiątkowym nagraniem z urlopu.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator zasypana komplementami. "Piękna jak zawsze"

W sekcji komentarzy pod zdjęciami z wakacji, które Elżbieta Czabator udostępniła w sieci, posypały się komentarze. "Czy ta pani to seniorka? To przecież piękna młoda kobieta", "Piękna jak zawsze", "Super kobieta, piękna, delikatna i z ogromnym wdziękiem" - czytamy.