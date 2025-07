Kamila z "Rolnika" przeżywa koszmar. Niepojęte, co dostała

Kamila Boś wzięła udział w ósmej edycji formatu "Rolnik szuka żony". Występ w formacie nie przyniósł jej miłości, ale za to zyskała sporą rozpoznawalność. Kamila Boś prowadzi gospodarstwo i specjalizuje się w pieczarkach. Oprócz tego prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 192 tys. użytkowników. Podzieliła się z nimi niezbyt przyjemną historią.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś nie kryła zdenerwowanie. Tak zareagowała na kwiaty

Kamila Boś opublikowała na InstaStories zdjęcie kwiatów oraz krótkiego listu od nieznajomego. "Bardzo, bardzo przepraszam. Buziaczek" - czytamy we fragmencie. Rolniczka stanowczo zareagowała i napisała, że nie chce otrzymywać prezentów od obcych mężczyzn. "Ostatnio kilku panów narusza moją przestrzeń prywatną. Nie życzę sobie zostawiania kwiatów, bo i tak lądują w koszu. To nie jest dla mnie miły gest. To nachodzenie" - napisała. Wyjawiła, z czym musi się mierzyć. "Z tym panem męczę się od dwóch lat. Mało tego w biurze rozgościł się, wziął, wywalił moje ładne kwiatki, a włożył te zwiędnięte" - czytamy na relacji Boś. Rolniczka nie ma zamiaru zostawić tej sprawy. "Mam też inne numery rejestracyjne. Jeśli któregoś spotkam w końcu osobiście, to obiecuję, że dostanie po mordzie tymi samymi kwiatami" - skwitowała. Kadr z InstaStories Kamili Boś znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś o drugiej połówce. "Jest mi bardzo ciężko"

Kamila Boś otwarcie opowiada o swoim życiu uczuciowym. W rozmowie z "Na Żywo" wyjawiła, że chciałaby założyć rodzinę. "Chciałabym być już matką i żoną, ale jest mi bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto będzie towarzyszył w życiu, będzie mi wsparciem. Mam coś takiego, że wolę poznawać ludzi w rzeczywistości" - mówiła. Rolniczka jest pewna, że czeka ją wielka miłość. "Jestem zaradna, samodzielna, chciałabym poznać kogoś podobnego. Wielka miłość wciąż jednak przede mną, bo jak wierzę, że kiedyś ją znajdę" - skwitowała Kamila Boś w wywiadzie.