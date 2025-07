Hanna Zborowska jest mamą dwóch córek. Wychowuje 12-letnią Ninę i ośmioletnią Milę z byłym mężem Danielem Nevesem. Para rozstała się w 2021 roku po 14 latach związku. Zborowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio opowiedziała fanom o problemach zdrowotnych młodszej córki. Wyznała, co dokładnie jej dolega w "Pytaniu na śniadanie". Jak się okazało, jej córka zaczęła przedwcześnie dojrzewać.

Hanna Zborowska o terapii hormonalnej córki. Dziewczynka zaczęła przedwcześnie dojrzewać

Hanna Zborowska mieszka w Brazylii. Wyznała, że jakiś czas temu zrobiła młodszej córce badania, które są zalecane przez pediatrów. Okazało się, że Mila dojrzewa przedwcześnie. - Pediatrzy w Brazylii zlecają zawsze rentgen lewej dłoni, aby sprawdzić wiek kostny. Pierwszy raz zrobiłam córce badanie w wieku sześciu lat, w wieku siedmiu lat się zaniepokoiłam, no i w tym roku wyszło, że wiek kostny nie jest zgodny z wiekiem chronologicznym. Od razu zlecono USG macicy i jajników. Teraz są takie możliwości, aby zatrzymać przedwczesne dojrzewanie u dziewcząt - opowiadała w "PnŚ". Zborowska opowiedziała o terapii hormonalnej. Zdecydowała się na prywatne leczenie. - Lekarze potwierdzili, że musi brać taki zastrzyk, no i będzie go brała co pół roku (...). Zastrzyk, który jest bardziej oleisty, więc bardziej bolesny (...). Są różne skutki uboczne, ale jakby wyłożyć na szalę, co może zyskać dzięki temu, że nie dojrzeje za wcześnie, a co stracić, to jednak lekarze byli zgodni - powiedziała Zborowska.

Czym jest przedwczesne dojrzewanie?

Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka, w "Pytaniu na śniadanie" opowiedziała, na czym polega przedwczesne dojrzewanie. W programie wyjaśniła, że to zaburzenie, w którym oznaki dojrzewania, takie jak rozwój piersi, owłosienie łonowe czy przyspieszony wzrost, pojawiają się znacznie wcześniej niż zwykle. W przypadku dziewczynek, jest to przed ósmym rokiem życia, a chłopców - przed dziewiątymi urodzinami. Przedwczesne dojrzewanie może mieć podłoże hormonalne. Objawy bywają obciążające psychicznie. Leczenie polega głównie na farmakoterapii, która ma na celu zatrzymanie lub spowolnienie dojrzewania i przywrócenie właściwego tempa rozwoju. Wczesna interwencja pomaga uniknąć problemów zdrowotnych i psychologicznych.