Rafał z "Rolnika" na pierwszym zdjęciu po rozstaniu z Dominiką. Nie był sam

Rafał Gajda był uczestnikiem 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie poznał Dominikę. Po zakończeniu programu zakochani wybrali się razem na romantyczny wypad do Wenecji i spędzili ferie zimowe w Karpaczu. Rafał i Dominika byli także gośćmi specjalnego, świątecznego wydania programu "Rolnik szuka żony" i nic nie zapowiadało nadchodzącego kryzysu. Ponad miesiąc temu para potwierdziła jednak rozstanie. Od tamtej pory uczestnicy matrymonialnego show mało udzielali się w mediach. Rafał właśnie udostępnił nową relację i pokazał, jak spędzał ostatnie chwile.

"Rolnik szuka żony". Rafał po rozstaniu z Dominiką może liczyć na wsparcie przyjaciół

Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się plotki o rozstaniu Rafała i Dominiki z programu "Rolnik szuka żony", ale para długo nie komentowała tych doniesień. W końcu ukochana rolnika zaskoczyła oświadczeniem, które opublikowała w mediach społecznościowych. W kilku słowach poinformowała, że para podjęła decyzję o rozstaniu. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas" - napisała Dominika. Od czasu ogłoszenia smutnych wieści para prawie nie udzielała się w mediach społecznościowych, a jeśli pojawiał się jakiś wpis, to dotyczył neutralnego tematu. Rafał tym razem zaskoczył i właśnie wrócił do sieci. Zdjęcie rolnika pojawiło się na profilu Anny Cieślińskiej, wybranki Marcina Kobiereckiego. Para wybrała się w towarzystwie Rafała i Sebastiana Laskowskiego na wystawną kolację.

- czytamy w opisie. Wygląda na to, że Rafał, przechodząc trudny czas, jakim z pewnością jest rozstanie, może liczyć na wsparcie przyjaciół z programu. Na ujęciu Rafał jest szeroko uśmiechnięty, więc widać, że wsparcie bliskich bardzo mu służy.

"Rolnik szuka żony". Agata Matuszewska świętowała radosne chwile. "Ja jeszcze męża nie znalazłam"

Ostatnio radosne chwile świętowała Agata Matuszewska z programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka matrymonialnego show TVP bawiła się na weselu swojego syna, którego widzowie mieli okazję kilkukrotnie oglądać w programie. "Zróbcie hałas za zdrowie Państwa Młodych! Ja jeszcze męża nie znalazłam, ale mój syn żonę tak" - napisała w mediach społecznościowych. Fani programu od razu zauważyli, że choć Agata nie deklaruje, że ma partnera, to na zdjęciach można u jej boku dostrzec tajemniczego towarzysza, z którym była wcześniej widziana na jednej z potańcówek.