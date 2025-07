Michalina Manios zyskała sławę dzięki "Top Model". Zaskakujące, co dziś robi

Michalina Manios, kiedy pojawiła się w drugiej edycji "Top Model", wyróżniała się nie tylko ze względu na charyzmę, ale i niezwykłą historię. Była pierwszą transpłciową uczestniczką programu, a niedługo potem zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii formatu. Dziś trudno ją spotkać na czerwonych dywanach, ponieważ świadomie zrezygnowała z życia w blasku fleszy. Wcześniej jednak dała się poznać nie tylko jako modelka, ale również... piosenkarka.

Michalina Manios zyskała popularność w "Top Model". Mimo rozpoznawalności nie wybrała kariery w branży fashion

Michalina Manios w trakcie programu musiała zmierzyć się z wieloma trudnymi zadaniami. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce w drugiej edycji "Top Model". Już po zakończeniu show TVN, gdy jej dawni konkurenci z sukcesem budowali swoją rozpoznawalność w branży fashion, występując w licznych kampaniach, ona obrała zupełnie inny kurs. Michalina w pierwszych latach po udziale w programie aktywnie uczestniczyła w życiu towarzyskim branży rozrywkowej. Można ją było zobaczyć na czerwonych dywanach, premierach teatralnych i filmowych, a także na licznych eventach modowych. Wkrótce potem zadebiutowała w mediach jako piosenkarka oraz celebrytka.

Michalina Manios próbowała swoich sił jako wokalistka. Wystąpiła w "The Voice of Poland"

Jednym z jej bardziej rozpoznawalnych występów Manios w mediach po "Top Model" był udział w piątej edycji programu "The Voice of Poland". Niestety, mimo niemałej charyzmy i odwagi, nie udało jej się przejść dalej niż etap przesłuchań w ciemno. Choć celebrytka nie odniosła tam sukcesu, udział ten był kolejnym krokiem w jej drodze do odnalezienia własnego miejsca w świecie artystycznym. Z czasem jednak obecność Manios w mediach zaczęła stopniowo zanikać. Coraz rzadziej pojawiała się na wydarzeniach publicznych, a jej nazwisko przestało pojawiać się w nagłówkach serwisów plotkarskich. Decyzja o odejściu Michaliny z show-biznesu była zaskoczeniem dla wielu obserwatorów, którzy wróżyli jej długą i efektowną karierę w mediach. Aktualnie Manios postawiła na naukę i rozwój zawodowy. Ukończyła skandynawistykę na UJ, pracowała za granicą jako tłumaczka i specjalistka ds. sprzedaży, a obecnie uczy szwedzkiego i udziela korepetycji. Aktualne zdjęcia Michaliny Manios znajdziecie w naszej galerii.