Szykują się zmiany w "The Voice of Poland". TVP zaszalało

"The Voice of Poland" to jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. Oprócz uczestników, kluczową rolę w show odgrywają również jurorzy, pełniący funkcję trenerów. W ostatnich edycjach na fotelach jurorskich zasiadali m.in. Kuba Badach, Lanberry, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. W nadchodzącej edycji pojawią się jednak pewne zmiany.

"The Voice of Poland". Szykują się zmiany w programie

W programie pojawi się nowy trener. Nie będzie tylko oceniał uczestników. Jego rola będzie obejmować także prowadzenie etapu o nazwie Comeback Stage, który jest skierowany do osób, które nie przeszły dalej po pierwszej rundzie. Niektórzy będą mieli drugą szansę. Comeback Stage pozwoli uczestnikom ponownie stanąć do rywalizacji w muzycznych pojedynkach. Z przesłuchań w ciemno zostanie wybranych 10 osób, które rozpoczną rywalizację w parach. Tylko troje z nich przejdzie do kolejnego etapu. Do nich dołączą bohaterowie, którzy odpadli podczas bitew. Spośród szóstki uczestników piąty trener wybierze parę finalistów, którzy otrzymają szansę walki o zwycięstwo. To całkowicie nowy pomysł, który z pewnością zaciekawi widzów. Póki co, nie wiadomo, kto będzie piątym jurorem.

"The Voice of Poland". Wygrała drugą edycję programu. Później padła ofiarą oszusta

Jedną z najpopularniejszych zwyciężczyń programu "The Voice of Poland" jest Natalia Sikora. Jej występ zapisał się w historii muzycznego show. Poruszająca interpretacja utworu "Cry Baby" z repertuaru Janis Joplin zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na jurorach i publiczności w Polsce, ale także za granicą. Krótko po wygranej wokalistka triumfowała także w konkursie "Super Debiuty" podczas 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później Sikora usunęła się w cień. W programie "Pytanie na śniadanie" wyznała smutną prawdę. Przez pół roku korespondowała z oszustem, który podszył się pod znanego amerykańskiego aktora i producenta. Myślała, że realizuje swoje muzyczne marzenie o nowej płycie, ale po czasie odkryła, że została oszukana. - Kiedy zorientowałam się po sześciu miesiącach, że ktoś mną manipuluje i wyłudza ode mnie rzeczy, poddałam się psychicznie - opowiadała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.