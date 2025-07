Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie wystąpią m.in. Ewa Minge, Michał Czernecki oraz Maja Bohosiewicz. 14 lipca w mediach społecznościowych produkcji pojawił się post z ogłoszeniem nowej uczestniczki. Wyjawiono, że będzie to Wiktoria Gorodeckaja (niekiedy podpisywana jako Wiktoria Gorodecka). "Wiktoria już szykuje się do pierwszych treningów. Jak poradzi sobie w roli tancerki? Macie swoje typy?" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. Na tym jednak nie koniec.

Właśnie ogłoszono, że w jesiennej edycji wystąpi także Barbara Bursztynowicz, która nie tak dawno odeszła z serialu "Klan". Informacja o tanecznym debiucie aktorki pojawiła się na stronie programu "halo tu polsat". "Barbara Bursztynowicz będzie miała okazję przeżyć niesamowitą przygodę w najlepszym tanecznym show i uradować swych fanów zupełnie nową rolą. Już nie możemy się doczekać!" - czytamy.

Plotki o udziale Bursztynowicz w show pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. "W przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją, by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz, to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy" - przekazał Pudelkowi informator Polsatu. A co wy sądzicie o tym ogłoszeniu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Taniec z gwiazdami". Barbara Bursztynowicz ma wymagania? "Ona chce długie suknie"

Informator portalu Pudelek opowiedział o tym, jak Barbara Bursztynowicz ma wyobrażać sobie swój występ w programie. - Ona chce długie suknie, bo na razie nie wyobraża siebie w kusych kreacjach do szybkich piosenek. Jak będzie w programie dłużej, to obiecała, że później zaryzykuje i się otworzy. Na początku chce jednak bezpiecznej opcji i my się na to zgadzamy - przekazano źródło.