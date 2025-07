Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", trafił do szpitala. Mężczyzna od pewnego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które pomimo wizyt lekarskich pozostawały niewyjaśnione. W miniony weekend jego stan uległ pogorszeniu na tyle, że konieczna była hospitalizacja.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian opublikował poruszające słowa ze szpitalnego łóżka. Najgorsza jest niepewność

Adrian obecnie przebywa na oddziale neurologicznym, gdzie przechodzi intensywną diagnostykę. Mężczyzna opublikował w sieci zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym możemy zobaczyć go podłączonego do aparatury medycznej i wyraźnie przygnębionego. Jak sam przyznał uczestnik programu w relacji opublikowanej na swoim instagramowym koncie, największym wyzwaniem jest niepewność. "Tak to czasem bywa, że jakieś cholerstwo się przyplącze do człowieka i pokrzyżuje wiele planów. Badania i diagnostyka przez zespół neurologii Szpitala im. Rydygiera trwają, aby ustalić, co mi dolega. Niepewność jest najgorsza, ale liczę na to, że obraz i przyczynę moich dolegliwości poznam niebawem" - wyjawił.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita nie kryje obaw o Adriana. Opublikowała poruszający wpis

Adrian w trakcie programu poznał Anitę Szydłowską - parę połączyło coś więcej niż telewizyjna przygoda. Ich związek przetrwał próbę czasu, a dziś są małżeństwem z dwójką dzieci i chętnie dzielą się wspólnym życiem w mediach społecznościowych. Właśnie tam Anita poinformowała fanów o trudnej sytuacji zdrowotnej swojego męża. "To miał być zwykły weekend - skończył się niestety bardzo źle. Adrian jest w szpitalu, cały czas nie znamy przyczyn, czekamy z nadzieją na wyniki. Nie mogę nic więcej napisać, przesyłajcie tylko dobrą energię dla niego" - napisała na Instagramie, nie ukrywając zaniepokojenia. Niedługo potem kobieta dodała kolejny wpis. "Ja staram się w tym szukać pewnych pozytywów mimo wszystko... Mieliśmy w zeszłym tygodniu jechać na wakacje za granicę, na last minute, gdyby to zdarzyło się gdzieś daleko od domu, byłoby gorzej. A tak wszechświat jednak wie, co robi, że zostaliśmy!" - wyjawiła Anita. W kolejnej relacji Szydłowska nie ukrywa, że w tych trudnych komentach stara się skupiać na dzieciach, aby te mogły doświadczyć "namiastki lata".