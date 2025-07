Miał być ostatnim uczestnikiem "Tańca z gwiazdami". Wszystko jasne!

Jesienią tego roku na antenie Polsatu pojawi się 17. edycja "Tańca z gwiazdami". Stacja powoli ujawnia kolejne nazwiska uczestników, którzy będą się mierzyć na parkiecie. Wśród nich są: Ewa Minge, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Michał Czernecki oraz Wiktoria Gorodeckaja. W mediach pojawiła się informacja, jakoby udział w tanecznym show wziął udział miał Mikołaj Bagiński, znany w sieci jako Bagi. Influencer jednak dementuje te wieści.

"Tańca z gwiazdami". Znany influencer dementuje plotki o udziale w programie

Media rozpisują się o udziale Mikołaja Bagińskiego w "Tańcu z gwiazdami". Według ustaleń portalu Party influencer nie ukrywał chęci wystąpienia w show, co umiejętnie podkręcał na swoich social mediach. "Wiemy, że dzięki niemu program znów trafi także do młodych widzów, jak w przypadku Marii Jeleniewskiej. Czekamy z niecierpliwością!" - przekazał informator serwisu. W sieci zawrzało, a sam Bagi postanowił odnieść się do sprawy. Opublikował na Instagramie nagranie, na którym pokazuje jeden z artykułów, w którym napisano o jego udziale w programie. "Czy ja o czymś nie wiem?" - zapytał w opisie. Następnie na jego InstaStories pojawiło się zestawienie licznych nagłówków z portali plotkarskich. "What the hell (z ang. co do cholery - przyp.red.)" - napisał zaskoczony Bagiński.

"Tańca z gwiazdami". Polsat chce ściągnąć wielką gwiazdę

Jak przekazał nam informator, trwają rozmowy z Małgorzatą Kożuchowską. I choć aktorka jest jednak bardzo zapracowana, producent nie składają broni. "Mowa jest o edycji jesiennej, jednak ze względu na to, że aktorka jest bardzo zajęta, w grze są też kolejne edycje" - mówi źródło Plotka. Już wiadomo, że w najnowszej edycji zobaczymy Tomasza Karolaka, a w 14. odsłonie show sprawdził się Maciej Musiał - obaj doskonale znają się z Kożuchowską z planu "Rodzinki.pl". "Produkcja od dawna starała się o Małgorzatę, ale teraz nieoczekiwanie zyskała sojusznika w osobie Tomasza Karolaka, którego zobaczymy na parkiecie już we wrześniu. Wspiera go Maciej Musiał, który tańczył w edycji 14. Obaj twierdzą, że to przygoda życia" - mówi nasze źródło.