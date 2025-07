Natalia Sikora padła ofiarą oszusta. Podawał się za znanego aktora i producenta z USA

Niedawno media obiegła historia kobiety, która była przekonana, że prowadzi rozmowy z samym Bradem Pittem. Oszust, wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, zdołał zmanipulować swoją ofiarę do tego stopnia, że zaczął przesyłać jej rzekomo kosztowne prezenty. Kobieta, mieszkająca we Francji, musiała jednak "opłacać cło", by je otrzymać. Ostatecznie Anne przesłała mu aż 830 tysięcy euro. Oszustwa internetowe popularne są również w Polsce. Ofiarą wyłudzenia padła piosenkarka Natalia Sikora. Opowiedziała swoją historię w "Pytaniu na śniadanie".

Natalia Sikora padła ofiarą oszusta internetowego. Opowiedziała o trudnej sytuacji

Występ Natalii Sikory w programie "The Voice of Poland" na długo zapisał się w historii show. Jej poruszająca interpretacja utworu "Cry Baby" z repertuaru Janis Joplin zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na jurorach i publiczności w Polsce, ale także za granicą. Finalnie artystka sięgnęła po zwycięstwo w drugiej edycji programu, a niedługo później triumfowała także w konkursie "Super Debiuty" podczas 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Mimo to na jakiś czas słuch o niej zaginął. W programie "Pytanie na śniadanie" 14 lipca wyznała, że została ofiarą oszustwa internetowego. Okazało się, że Sikora przez pół roku korespondowała z oszustem, który podawał się za znanego aktora i producenta ze Stanów Zjednoczonych. Była przekonana, że spełnia się jej marzenie muzyczne o nowej płycie. Po czasie zrozumiała, że wszystko było zwykłym kłamstwem. "Kiedy się zorientowałam po sześciu miesiącach, że ktoś mną manipuluje i wyłudza ode mnie różne rzeczy, wtedy mocno się poddałam psychicznie. (...) Ten ktoś ukradł mi też social media (...). Doszło do tego, że rozmawiałam przez telefon z tą osobą i ktoś bardzo umiejętnie podrabiał jego głos" - opowiadała Natalia.

Natalia Sikora przyznała, kiedy zauważyła, że jest ofiarą oszusta. To był wymowny znak

Natalia Sikora opowiedziała o momencie, w którym zauważyła, że coś może być nie tak. Po długim czasie oszust wysłał jej dowód osobisty z biletami lotniczymi. "Coś mnie tknęło w zdjęciu tego dowodu" - wspomina artystka. Po weryfikacji ze znajomym, który zna się na takich sprawach, wyszło na jaw, że jest to bardzo dobre fałszerstwo. Sikora zgłosiła sprawę na policję i dziś ostrzega innych, aby być ostrożnym w takich sprawach.