Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona "Tańca z gwiazdami". Edward Miszczak zadbał o to, żeby na parkiecie nie zabrakło największych nazwisk z polskiego show-biznesu. Wiemy już, że w formacie zaprezentują się Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Michał Czernecki, Tomasz Karolak oraz Ewa Minge. Produkcja właśnie uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że dołączy do nich pewna aktorka.

"Taniec z gwiazdami". Wiktoria Gorodeckaja nową uczestniczką. Lawina komentarzy

W mediach społecznościowych "Tańca z gwiazdami" pojawiło się nowe ogłoszenie. To właśnie Wiktoria Gorodeckaja (niekiedy podpisywana jako Wiktoria Gorodecka), wystąpi w nowej edycji produkcji. Wcześniej w sieci pojawiały się plotki o jej udziale. "Wiktoria już szykuje się do pierwszych treningów… Jak poradzi sobie w roli tancerki? Macie swoje typy?" - czytamy na profilu. Pod publikacją zaroiło się od komentarzy. Internauci nie kryli zaskoczenia. "Nie kojarzę tej pani, ale chętnie poznam bliżej w programie", "Kto to jest?", "Pierwszy raz kogoś nie znam, ale pora nadrobić zaległości", "Super", "Powodzenia", "Wiktoria jest fantastyczną aktorką i będę jej kibicować" - czytamy. A co wy sądzicie o tym ogłoszeniu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Taniec z gwiazdami". Sebastian Fabijański wystąpi w programie? Wszystko jasne

W mediach informowano o tym, że być może Sebastian Fabijański dołączy do grona uczestników programu. Informator Plotka zdementował te doniesienia. - Nie było propozycji, żeby Sebastian Fabijański wystąpił w tej edycji "Tańca z gwiazdami". Wprawdzie w mediach pojawiły się głosy, że dobrze by było, żeby zatańczył, najlepiej z Agnieszką Kaczorowską, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Przekazy medialne są fałszywe- wyjawił. Aktor miał odrzucać propozycje udziału w poprzednich edycjach tanecznego formatu. - Proponowaliśmy Sebastianowi udział w poprzednich edycjach, ale to odrzucał. Wydaje mi się, że chce po prostu skupić się na karierze filmowej i nie widzi dla siebie miejsca w takim formacie - powiedział nam informator.