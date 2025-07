Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par z formatu. W 2016 roku wzięli ślub i zdecydowali się na powiększenie rodziny. Doczekali się dwójki dzieci - syna Jana i córki Liwii. Chociaż telewizyjna kariera Bardowskich dobiegła końca, to prężnie działają w mediach społecznościowych. To właśnie na swoim instagramowym profilu Anna zrelacjonowała przygotowania do wesela bliskiej osoby.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska pokazała weselną kreację. Zaszalała?

Anna Bardowska zdecydowała się na skorzystanie z usług specjalistek w tym wyjątkowym dniu. Wybrała się do fryzjerki oraz makijażystki. Uczestniczka formatu postawiła na dość naturalny look, czyli delikatny makijaż z mocniej podkreślonym okiem oraz rozpuszczone, pofalowane włosy. A co ze stylizacją? Anna Bardowska wybrała różową sukienkę mini z kwiatową ozdobą. Jej córka również bawiła się na imprezie w kreacji w zbliżonym kolorze i błyszczącymi dodatkami. Trzeba przyznać, że Anna Bardowska i jej pociecha wyglądały naprawdę stylowo. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziecie ujęcia z InstaStories uczestniczki programu "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska przerażona tym, co zastała w ogrodzie. "Nie wierzę"

Anna i Grzegorz Bardowscy nie ukrywają ogromnego zamiłowania do podróży. Na początku lipca wybrali się na urlop do Grecji. "Dzieci nie chcą wracać, Grzesiek myślami już na gospodarstwie (żniwa, soja, chwasty w burakach), a ja zastanawiam się, jak warzywa w ogrodzie, może na szybko dorobię jeszcze trochę dżemów z truskawek, ogórki – chilli i kiszone. I najważniejsze – chcę już przytulić naszą kudłatą przyjaciółkę" - relacjonowała Anna Bardowska na swoim profilu na Instagramie. Niestety, po powrocie czekała na nich niemiła niespodzianka. Upały spowodowały ogromne szkody w ogrodzie. "Lawenda coś pięknego, ale coś się nam stało z trawnikiem. Jezu, załamana jestem. Jak wypaliło, nie wierzę" - przekazała Anna Bardowska.