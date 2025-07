Agata Matuszewska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Wystąpiła w 11. edycji formatu. Do swojego gospodarstwa zaprosiła dwóch kandydatów: Irka i Mirka. Niestety z żadnym z nich nie zbudowała relacji. Plotkowano także o tym, że Agata ma spotykać się z Sebastianem. Szybko jednak ucięła te doniesienia. - Co nas łączy? Bardzo się wszyscy zżyliśmy. Spotykamy się całą siódemką. A co nas łączy? Na ten moment to przyjaźń i tu postawmy kropkę - mówiła w "Pytaniu na śniadanie". Syn Agaty właśnie stanął na ślubnym kobiercu, a ona sama wspomniała o "mężu".

"Rolnik szuka żony". Agata pokazała zdjęcia ze ślubu syna. Tak prezentowała się na uroczystości. "Zróbcie hałas"

Agata prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 20 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie pokazała kadry ze ślubu syna. "Zróbcie hałas dla państwa młodych. Ja jeszcze męża nie znalazłam, ale mój syn żonę tak" - napisała szczęśliwa uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony". Na zdjęciach i nagraniach widzimy, że jej synowa wybrała na ten wyjątkowy dzień rozkloszowaną sukienkę z drobnymi zdobieniami. Agata pochwaliła się także zdjęciem swojego makijażu. Trzeba przyznać, że wyglądała olśniewająco. Rolniczka zdecydowała się na mocno podkreślone oczy oraz delikatną różową szminkę. W takiej odsłonie jej jeszcze nie widzieliśmy. Po kadry opublikowane przez Agatę zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Agata w przykrym wyznaniu o samotności. "To był pełny obraz rodziny, za którym tęsknię"

Agata była bardzo szczera w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka wyjawiła przed kamerami, że jej mąż zginął tragicznie w wypadku, a ona sama jest gotowa, by otworzyć serce na drugą osobę. - Jestem samotna od ponad 20 lat... Boję się tej samotności. Najszczęśliwsza byłam wtedy, gdy rodziły się moje dzieci i mąż był przy mnie. To był pełny obraz rodziny, za którym tęsknię - mówiła zasmucona Agata. Trzymamy kciuki za to, żeby zrealizowała swoje plany.