Program "Chłopaki do wzięcia" niezmiennie cieszy się sporą popularnością. W formacie widzowie poznali Agnieszkę, która na początku towarzyszyła Pączusiowi. Uczestnicy planowali wspólną przyszłość, jednak mimo zaręczyn ich związek nie przetrwał próby czasu. Agnieszka zniknęła z programu, a po powrocie wyjawiła, że urodziła córkę Polę. Później plotkowano także o relacji Agnieszki z innym bohaterem programu, Stefanem Kochem. - Stefan jest jako dobry kumpel, dobry przyjaciel, nie wiem, może partner będzie przyszły, ja nie wiem, co będzie za chwilę - mówiła przed kamerami. Ich relacja również nie wypaliła. A co aktualnie słychać u Agnieszki?

"Chłopaki do wzięcia". Agnieszka zmieniła fryzurę. Internauci zachwyceni. "Piękna kobieta"

Agnieszka od czasu do czasu wrzuca nowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Uczestniczka "Chłopaków do wzięcia", która nosiła kiedyś podłużne okulary oraz grzywkę, dziś wygląda zupełnie inaczej. Była ukochana Pączusia postawiła na nowe oprawki, zapuściła włosy i przefarbowała je na inny odcień blondu. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo dobrze. Metamorfoza Agnieszki nie umknęła internautom, którzy ruszyli z komentarzami pod jej zdjęciami. "Dobrze wyglądasz", "Piękna kobieta", "Super" - pisali w mediach społecznościowych. Chcecie zobaczyć, jak obecnie wygląda Agnieszka z "Chłopaków do wzięcia"? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziecie jej aktualne fotografie.

"Chłopaki do wzięcia". Agnieszka gorzko o ojcu córki. "Zostałam sama ze wszystkim"

Jakiś czas temu Agnieszka otworzyła się w programie i opowiedziała o nieudanej relacji z ojcem córki. Podobno nie mogła liczyć na jego wsparcie. - Zmieniło się wszystko w trakcie ciąży. Kompletnie zostałam sama ze wszystkim, nie pomagał mi w niczym, nie wiem, co w niego wstąpiło - opowiadała. Mimo trudnej sytuacji uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" z nadzieją patrzy w przyszłość i nie zamyka swojego serca. - Wierzę w miłość. Wierzę, że nadejdzie taki dzień, że ja się naprawdę zakocham - mówiła Agnieszka przed kamerami.