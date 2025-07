"Dzień dobry TVN" zadebiutował na antenie stacji w 2005 roku. Od tego czasu widzowie niemal codziennie, z wyłączeniem wakacji, kiedy program pojawia się wyłącznie w weekend, mogą witać dzień z prezenterami TVN. Obecnie w śniadaniówce mamy cztery duety: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, a także Sandra Hajduk i Maciej Dowbor. Według najnowszych wieści, do tego grona mają dołączyć nowy prowadzący.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak tęskni za DDTVN? Zdradziła sekrety urody

"Dzień dobry TVN". To ona ma zasilić grono prowadzących

Jak informuje portal Pudelek, do śniadaniówki TVN ma dołączyć Izabella Krzan. Miss Polonia 2016 prowadziła już "Pytanie na śniadanie" w duecie z Tomaszem Kammelem. Obydwoje jednak pożegnali się z pracą w śniadaniówce TVP. Przypominamy, że to właśnie modelka poprowadzi program "Afryka Express". - Widzowie ją kochają, a ona świetnie spełnia się w swojej roli. W TVN przez ostatni rok pięła się powoli do góry i to się jej opłacało - przekazał informator serwisu. - Została reporterką w 'Dzień Dobry TVN', prowadziła program w TVN Style, aż wreszcie niedawno powierzono jej flagowy program, czyli 'Afrykę Express'. Przecieki z planu mówią, że to był strzał w dziesiątkę. Śniadaniówka byłaby więc ukoronowaniem jej dotychczasowych osiągnięć i przypieczętowaniem statusu gwiazdy - dodaje anonimowe źródło.

Jak się okazuje, jeśli Izabella Krzan dołączyłaby do grona prowadzących "Dzień dobry TVN", stacja widziałaby u jej boku ponownie Tomasza Kammela. - Pozyskanie takiego nazwiska jak Tomasz Kammel to byłoby wielkie wydarzenie dla stacji. W końcu ostatnio straciliśmy np. Agnieszkę Woźniak-Starak czy Huberta Urbańskiego, Małgorzata Rozenek się wymyka, więc TVN potrzebuje nazwiska z najwyższej półki. Taką osobą jest niewątpliwie Tomasz Kammel - podkreśla informator. - Usłyszał, że gdyby zgodził się na "Dzień dobry TVN", musiałby odejść z Kanału Zero. W przeszłości taka sama sytuacja spotkała właśnie Izę Krzan. Jemu się to nie do końca podoba, bo tam ma dużą swobodę i wolność, a wiadomo, że telewizja rządzi się swoimi prawami i musiałby być bardziej powściągliwy, i trzymać się ściśle określonych ram programu - przekazało źródło. Podobno Kammel ciągle liczy na powrót do TVP.

"Dzień dobry TVN". Stacja ma mieć na liście znane nazwiska

Kolejne wieści głoszą, że Izabella Krzan nie jest jedyną prezenterką rozpatrywaną do prowadzenia śniadaniówki. Portal Pudelek twierdzi, że na tej liście znajdują się również Małgorzata Tomaszewska, Daria Ładocha oraz Wojciech Łozowski. Podobno mocnym nazwiskiem jest również Jan Pirowski, który dotychczas prowadził "Mam talent!" u boku Agnieszki Woźniak-Starak, która niedawno zrezygnowała ze współpracy ze stacją.