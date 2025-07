Nie chcieli Kożuchowskiej w "Rodzince.pl"? Typowano inną gwiazdę

"Rodzinka.pl" to polski serial komediowy, który był emitowany w Telewizji Polskiej od 2011 do 2020 roku. Już wkrótce znów powróci na antenę. W serialu pojawią się m.in. Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mateusz Pawłowski, Adam Zdrójkowski oraz Małgorzata Kożuchowska. Okazuje się, że lubiana postać Natalii Boskiej mogła mieć zupełnie inną twarz.

Agnieszka Dygant w "Rodzince.pl"? To na nią stawiali producenci

Mało brakowało, a Małgorzata Kożuchowska nigdy nie wcieliłaby się w rolę Natalii Boskiej. W programie "Romanowski Live" wyszło na jaw, że scenarzyści początkowo w tej roli widzieli Agnieszkę Dygant. Podejrzewa się, że wszystko przez popularność, którą przyniosła jej rola w "Niani Frani". Agnieszka Dygant jednak odmówiła. Wolała wcielić się w poważniejszą rolę, a wtedy właśnie stacja TVN zaproponowała jej udział w serialu "Prawo Agaty". O wszystkim opowiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

"To było zabawne, bo jak przeczytałam scenariusz do "Prawa Agaty", to zobaczyłam, że na końcu jest napisane, że [scenarzysta - przyp. red.] widzi tu Małgosię Kożuchowską. Czyli wskazana była Małgosia do "Prawa Agaty". A ja rozmawiałam na temat udziału w "Rodzince.pl" z Dorotą Kośmicką" - mówiła.

Małgorzata Kożuchowska nie chciała wrócić do "Rodzinki.pl". Jedna osobą ją przekonała

Choć od lutego 2025 aktorzy "Rodzinki.pl" pracują na planie nad nowymi odcinkami po pięciu latach przerwy, to jednak początkowo Małgorzata Kożuchowska nie miała zamiaru wracać do serialu z przeszłości. Okazuje się jednak, że namówili ją do tego nie tylko fani, którzy apelowali, żeby się zgodziła, ale i... syn! Właśnie dlatego znów zobaczymy ją w roli Natalii Boskiej, matki trzech już dorosłych synów - Tomka, Kuby i Kacpra. Co ciekawe, fabuła nowego sezonu "Rodzinki.pl" ma się nieco różnic od poprzednich. Wszystko przez to, że synowie Boskich dorośli, a oni mogą poświęcić sobie więcej czasu. Aktorka zdradziła już, że widzowie będą mogli podziwiać ją w nieco bardziej eleganckich i biznesowych stylizacjach. Ciekawe, czy wprowadzone przez scenarzystów zmiany przypadną widzom do gustów.