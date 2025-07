Niebywałe, co produkcja zrobiła dla Gienka z "Rolnicy. Podlasie". Zdjęcia trafiły do sieci

"Rolnicy. Podlasie" stacji Fokus TV już od kilku sezonów cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy Gienka i Andrzeja Onopiuków z Plutycz. Duet ojca i syna rozbawia ich do łez, bo nieustannie wpada w różnego rodzaju tarapaty oraz mierzy się z wyzwaniami codziennego życia na wsi. Ostatnio Andrzej podzielił się z widzami smutnymi wieściami. Mieli poważny problem, bo na ich gospodarstwie pojawił się lis, który zaczął polować na drób rolników. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem rolnicy mogli się zrelaksować w związku z ważną rocznicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnicy. Podlasie". Gienek świętuje urodziny. Na imprezie pojawili się wyjątkowi goście

Gienek z programu "Rolnicy. Podlasie" właśnie świętował swoje 70. urodziny. Z tej okazji serialowa ekipa przygotowała dla rolnika wyjątkową niespodziankę. Rolnik bawił się nie tylko w gronie najbliższych, ale odwiedzili go także znajomi z serialu. W sieci opublikowano relację z imprezy, na której pojawili się m.in. Sławek znany jako "Jastrząb", Maciej z Kundzicz i Agnieszka i Jarek z Bronowa. Na tę wyjątkową okazję podwórko zostało udekorowane w złote balony, a na głowie gości wylądowały kolorowe czapeczki urodzinowe. Nie zabrakło także tortu i różnego rodzaju przekąsek. Relację z wydarzenia udostępniono w sieci i fani serialu od razu pośpieszyli się z życzeniami dla jednego ze swoich ulubionych bohaterów. "Wszystkiego najlepszego, zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka! I doczekania kolejnej 70-siątki!", "Dużo zdrówka życzę powodzenia w dalszych latach życia", "Gienio skończył 70 lat. Dużo zdrówka ci życzę" - czytamy.

Takie urodziny wyprawiliśmy Gienkowi na planie serialu "Podróże Gienka i Jastrzębia"!

- przekazał zespół ZPR Media.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej nadal szuka "tej jedynej". Ma wyśrubowane wymagania

Co słychać u Andrzeja z Plutycz? Syn Gienka mimo starań nadal nie znalazł drugiej połówki i nie ma zbyt dużego szczęścia w miłości. Ostatnio podzielił się z widzami wizją tego, jaka powinna być jego idealna partnerka. Zaczął od wymagań związanych z jej aparycją. "Wysoka i silna. I blondynka. Wymagania niestety mam" - podkreślił. Jak się okazuje, na tym nie koniec. "I jeszcze taka, co w siatkówkę gra. To jest to. I żeby na mecze reprezentacji Polski chodziła" - dodał rolnik. Andrzej podkreślił, że jest jednak otwarty na ustępstwa. Więcej przeczytasz tutaj: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz ma swój ideał kobiety. Takie są jego wymagania