W kwietniu widzowie programu "Rolnik szuka żony" mogli zapoznać się z sylwetkami uczestników nadchodzącej edycji programu. W wielkanocną niedzielę TVP wyemitowała zerowy odcinek 12. sezonu. Tym razem w programie bierze udział siedmiu rolników oraz jedna rolniczka. Fani z niecierpliwością wyczekują nowego sezonu. Dotąd nie podano dokładnej daty premiery show, jednak pojawiły się głosy, że ta odbędzie się w połowie września. Prowadzącą jak zwykle będzie Marta Manowska. W "Pytaniu na śniadanie" zdradziła kilka szczegółów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska zdradziła kulisy 12. sezonu. Szokujące wieści

Marta Manowska pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie". Zdradziła kulisy nowego sezonu. Podjęła temat tajemniczych romansów. Już wiadomo, co czeka widzów w 12. sezonie. Manowska została zapytana o typowanie par w randkowym show. Wyszło na jaw, że dużo dzieje się poza kamerami. - W tym roku miałam swoje typy i ta piątka znajdzie się w programie, czyli chyba dobrze. Aczkolwiek wydaje mi się, że każda z osób, która odważyła się na to, żeby pokazać się w odcinku, na to zasługuje (...). Ale chciałam też powiedzieć, że jest bardzo dużo takich związków, które powstały okołoprogramowo. Prowadzimy statystykę formalną i nieformalną - wyznała Manowska.

"Rolnik szuka żony". To rozstanie zaskoczyło wszystko. Rozeszli się w zgodzie

Niedawno w mediach pojawiły się informacje o zakończeniu związku jednej z par z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie z nadzieją obserwowali rozwijającą się relację Rafała i Dominiki, licząc, że stworzą razem trwałą relację. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Dominika, aktywna w mediach społecznościowych, opublikowała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu z Rafałem. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas" - napisała Dominika. Więcej przeczytasz tutaj: Dominika i Rafał z "Rolnika" się rozstali! Pojawił się komunikat. ZOBACZ TEŻ: Szambo wybiło po zdjęciach Cichopek w zbożu. Uczestnik "Rolnik szuka żony" grzmi

Zdjęcia znajdziecie w galerii.Otwórz galerię