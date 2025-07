Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Do mediów co rusz przedostają się kolejne nazwiska gwiazd, które wystąpią tym razem. Wiemy już, że na liście są: Eva Minge, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Maja Bohosiewicz. Teraz jak grom z jasnego nieba spadła na nas informacja o udziale Michała Czerneckiego. Wiadomość jest o tyle sensacyjna, że aktor jest w trakcie rozwodu. Do sądu wpłynął już pozew rozwodowy.

Michał Czernecki w "Tańcu z gwiazdami". Powalczy o Kryształową Kulę

Portal Pomponik poinformował, że Michał Czernecki zasilił grono gwiazd, które najbliższą jesienią będzie próbować swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Aktora możemy doskonale kojarzyć z takich produkcji jak: "M jak miłość", "Diagnoza", "Skołowani" czy "Edukacja XD". Teraz aktor powalczy o Kryształową Kulę i nagrodę finansową. Jednak na razie nie wiadomo, z kim zatańczy. Informację 8 lipca oficjalnie potwierdziła produkcja tanecznego show, jak i sam Polsat w publikacji na Instagramie. "Do tanecznej rywalizacji dołącza Michał Czernecki – aktor filmowy, teatralny i serialowy, znany z mocnych ról" - można przeczytać. Fani natychmiast zareagowali na te doniesienia. "Super", "Ale będzie ekipa na jesień!", "Sezon warty oglądania" - pisali zachwyceni.

Do sądu trafił pozew rozwodowy. Czernecki rozstał się z żoną

Być może dla Michała Czerneckiego taniec będzie dobrym lekarstwem na rozwód. Okazuje się, że do sądu wpłynął już pozew rozwodowy. Czernecki rozchodzi się z żoną po ponad 20 latach wspólnego życia. Para ma już dwóch dorosłych synów. - Data wpływu dokumentu to 12 czerwca 2025 roku. Obecnie sprawa czeka na wyznaczenie terminu - usłyszeli w sądzie redaktorzy Pudelka. Dodajmy, że jeszcze w 2023 roku aktor mówił o żonie w samych superlatywach. - Jest absolutnie najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Jesteśmy razem 21 lat - powiedział. W 2024 roku Czernecki przyznał jednak, że dopuścił się zdrady i wdał się w półtoraroczny romans. - W końcu moja żona się o tym dowiedziała. Ale chyba wtedy tego chciałem... Żeby to wypłynęło, żebym musiał coś postanowić albo żeby ktoś za mnie postanowił, w którą stronę to ma pójść. (...) Byłem na granicy wytrzymałości psychicznej. I wtedy właśnie omal nie zakończyło się moje małżeństwo. Magda je uratowała - mówił w rozmowie z "Vivą!". Teraz wszystko wskazuje na to, że małżeństwu nie udało się jednak zażegnać kryzysu.