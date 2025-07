Trylogia Sylwestra Chęcińskiego o perypetiach dwóch zwaśnionych rodzin: Pawlaków i Karguli bawi kolejne pokolenia Polaków. W trzeciej części serii główni bohaterowie, grani przez niezapomnianych Wacława Kowalskiego i Władysława Hańczę, wybrali się do Chicago, żeby spotkać się z bratem Kazimierza Pawlaka, który wyemigrował przed laty do Stanów Zjednoczonych. Tam dowiadują się o śmierci krewnego, ale jednocześnie poznają Shirley, nieślubną córkę Johna Pawlaka. W tę rolę wcieliła się Duchyll Martin Smith. Sprawdziliśmy, co po latach słychać u aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe podcasty krytykujące Dodę nie powstaną? "Ludzie zaburzeni"

Duchyll Martin Smith po sukcesie "Kochaj albo rzuć" wycofała się z kina

Duchyll Martin Smith to amerykańska aktorka, która urodziła się w Illinois. Na szklanym ekranie zadebiutowała w 1976 roku w filmie "The Monkey Hustle", a już rok później dostała główną rolę w "Kochaj albo rzuć", za którą pokochali ją polscy widzowie. Okazuje się, że niedługo po sukcesie filmu postanowiła zakończyć swoją przygodę z kinem, ale nie wycofała się z aktorstwa. Duchyll Martin Smith skupiła się na karierze teatralnej i związała się głównie ze scenami w Chicago. W 2012 roku została doceniona przez amerykańską krytykę i otrzymała wyróżnienie za rolę w sztuce "Symmetry Breaking".

Tak dziś wygląda filmowa Shirley. Bardzo się zmieniła

Filmowa Shirley nigdy nie zrobiła dużej kariery filmowej, ale o jej dokonaniach na scenie teatralnej rozpisywały się lokalne media z Chicago. W sieci pojawiło się też kilka filmików z udziałem Duchyll Martin Smith. Na jednym z nich zachwalała jedną z marek kosmetycznych. Materiał został opublikowany w serwisie YouTube. Warto jednak podkreślić, że w sieci jest zdecydowanie mało informacji na temat tego, czym obecnie zajmuje się Duchy Martin Smith i jak teraz wygląda jej życie. Na próżno szukać aktorki w mediach społecznościowych. Niewątpliwie jednak pamiętają o niej polscy widzowie, którzy uwielbiają wracać do filmowej trylogii w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, a stacje telewizyjne bardzo często je przypominają. Dodajmy, że w 2024 roku do kin trafił film "Sami swoi. Początek", który wyreżyserował Artur Żmijewski.

Tak zmieniła się nieślubna córka Pawlaka z Otwórz galerię