Nawet najwięksi fani twórczości Bolesława Prusa nie mogli marzyć o takim obrocie spraw. Powstają obecnie jednocześnie dwie ekranizacje "Lalki" - film, nad którym pracuje TVP, oraz serial, za który wziął się Netflix. Obydwie produkcje mają ukazać się w 2026 roku. Zdjęcia do ekranizacji Netfliksa ruszyły już 1 lipca. Jak udało nam się ustalić, ekipa jest w trakcie przygotowywania scenografii, która ma przeobrazić Krakowskie Przedmieście w krajobraz z kart powieści Prusa.

"Lalka". Prace nad serialem Netfliksa ruszyły z kopyta

Warszawskie Krakowskie Przedmieście to jedna z najważniejszych lokalizacji opisanych w "Lalce". To właśnie tu mieścił się sklep Stanisława Wokulskiego. Jak się dowiedzieliśmy, ekipa serialu rozpoczęła rozstawianie scenografii w okolicy znajdującej się tam bazyliki św. Krzyża. Prace mają potrwać kilka dni, a 11 lipca na plan wejdą aktorzy. Warszawskie zdjęcia do "Lalki" mają potrwać do 18 lipca. Jak wygląda scenografia, możecie zobaczyć w naszej galerii.

Jak udało nam się również ustalić, 1 lipca rozpoczęły się zdjęcia w Nieborowie, w których brało udział ponad 100 statystów. Przypomnijmy, że w Nieborowie mieści się zabytkowy pałac, który już wielokrotnie stawał się tłem dla polskich produkcji - w tym dla ekranizacji "Lalki" z 1977 roku.

Plotek zdobył także kilka dodatkowych informacji na temat obsady serialu. Netflix już wcześniej podawał, że w rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Tomasz Schuchardt, a Izabelę Łęcką zagra Sandra Drzymalska. Z naszych ustaleń wynika jednak również, że w serialu zobaczymy także Magdalenę Cielecką w roli Kazimiery Wąsowskiej, Jacka Braciaka w roli Tomasza Łęckiego, Małgorzatę Hajewską w roli Zasławskiej i Mateusza Króla w roli Juliana Ochockiego. Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona.

Co wiadomo o "drugiej" "Lalce"?

Co ciekawe, prace nad ekranizacją filmu TVP również mają ruszyć lada dzień. Jak przekazuje TVP Info, zdjęcia mają rozpocząć się już w sierpniu. Reżyserem filmu jest Maciej Kawulski, a w rolach Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej obsadzono Marcina Dorocińsniego oraz Kamilę Urzędowską. Sporym zaskoczeniem okazał się fakt, że w tej ekranizacji "Lalki" zobaczymy Marka Kodrata, który od lat jest już na aktorskiej emeryturze. Aktor w filmie wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego.