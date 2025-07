Marcin Rogacewicz wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! Wiadomo, z kim zatańczy

O potencjalnym udziale Marcina Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami" mówiło się już od jakiegoś czasu. Informator Pudelka zdradził niedawno, że Polsat cały czas próbował przekonać aktora do wystąpienia w zbliżającej się edycji. Jedyną przeszkodą miał być napięty harmonogram zdjęć do "Komisarza Alexa". Teraz media obiegły kolejne informacje, które nie tylko potwierdzają, że gwiazdor faktycznie wystąpi w tanecznym show, ale również zdradzają, kto prawdopodobnie będzie jego partnerką.

Marcin Rogacewicz wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Fani na to czekali

Z kolejnych informacji zdobytych przez Pudelka wynika, że Rogacewicz już zgodził się na udział w "TzG". Informator przekazał również, że jego partnerką ma być Agnieszka Kaczorowska. "Negocjacje trwały bardzo długo, ale ostatecznie dał się przekonać. Cieszymy się, że stworzy duet z Agnieszką Kaczorowską. Już teraz ich relacja budzi ogromne emocje, co z pewnością przełoży się również na zainteresowanie programem" - zdradził. Myślicie, że połączenie tej dwójki było dobrym pomysłem? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Kto pojawi się w nowym sezonie?

Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji o kolejnych uczestnikach jesiennej odsłony "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, że na parkiecie pojawią się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz i Tomasz Karolak. Nieoficjalnie mówi się również o udziale Lanberry, Aleksandra Sikory i... Sebastiana Fabijańskiego. Według informatora Pudelka, produkcji szczególnie zależało na zaangażowaniu tego ostatniego. "Miał być już wiosną, ale na ostatniej prostej się wycofał przez inne zobowiązania zawodowe i ograniczył medialną działalność niemal do zera. Wszyscy w produkcji spodziewają się, że jego udział i taki wielki powrót do rozrywki będzie hitem. Tym bardziej, że on dobrze tańczy i potrafi wzbudzać emocje jak mało kto" - czytamy na portalu.

Na początku lipca informacjami zdobytymi zza kulis podzielił się również "Fakt". Wynika z nich, że na parkiecie w przyszłej edycji wystąpi także Wiktoria Gorodeckaja, aktorka znana z takich produkcji jak: "Skazana", "Ojciec Mateusz" czy "Profilerka".