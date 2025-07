Już jesienią wystartuje kolejna edycja programu "Taniec z gwiazdami". Wygląda na to, że telewizji Polsat całkiem nieźle idzie namawianie kolejnych dużych nazwisk do udziału w show. Wiadomo już, że na ekranie zobaczymy pląsy m.in. Mai Bohosiewicz. Teraz natomiast poznaliśmy nazwisko kolejnego uczestnika, a fani nie mogą w to uwierzyć. To bardzo znany aktor!

Znany aktor w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie nie dowierzają

Telewizja Polsat właśnie ujawniła, że kolejną gwiazdą, która zatańczy na parkiecie jesienią tego roku, będzie... Tomasz Karolak. "Czas na kolejne gorące nazwisko nowej edycji 'Tańca z gwiazdami'! Na parkiecie zobaczymy Tomasza Karolaka - aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego oraz muzyka i stand-upera! Znany z kultowych ról w takich hitach jak 'Rodzinka.pl', '39 i pół', 'Listy do M.' czy 'Kryminalni'. Ma na swoim koncie setki występów - ale teraz po raz pierwszy zatańczy... na oczach całej Polski! Gotowi na Karolaka w tanecznej wersji? My nie możemy się doczekać!" - czytamy w opisie instagramowego posta "Tańca z gwiazdami".

W komentarzach zawrzało! Fanom trudno w to uwierzyć, nikt się nie spodziewał bowiem, że aktor przyjmie taką propozycję. "No nie wierzę! Będzie fun na maksa! Trzymam kciuki", "O wow!", "No to nieźle", "Coś czuję, że ta edycja będzie mocna!", "O kurcze, szok!", "Szok, na tę chwilę to największa gwiazdami", "W końcu! Bo tamta edycja była okropna", "Doczekaliśmy się" - komentowali internauci, zwracając uwagę, że nowa edycja "Tańca z gwiazdami" będzie budzić niemałe emocje.

Widzowie podejrzewają, że jeszcze inny aktor pojawi się w "Tańcu z gwiazdami". Prowadzą śledztwo

Można śmiało przyznać, że kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" już wywołuje ogromne emocje. Widzowie zaczęli bowiem podejrzewać, że być może na parkiecie zobaczymy również Marcina Rogacewicza i to u boku Agnieszki Kaczorowskiej, z którą aktora prawdopodobnie łączy coś więcej. Skąd takie podejrzenia? Wszystko przez to, że Rogacewicz opublikował wymowny post na Instagramie, w którym połączył zdjęcie profilowe z piosenką "Tylko mnie poproś do tańca" wykonywaną przez Sarę James i Igora Herbuta. Internet szybko zasypała lawina spekulacji: czy 45-letni aktor pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"? Pod fotografią zaroiło się od komentarzy, z których aż kipi ekscytacja. "Ta muzyka... Będzie 'Taniec z gwiazdami'?", "Nie wierzę, że będziecie parą z Kaczorowską w 'TzG', toć to będzie trzęsienie ziemi", "Piosenka proroczo brzmi, 'TzG'? Tak bardzo bym chciała zobaczyć pana na parkiecie" - pisali rozentuzjazmowani fani. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.