Jesienią na antenę Polsatu powróci wyjątkowa, jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Producenci programu stopniowo odsłaniają nazwiska uczestników, a wśród ogłoszonych już gwiazd znalazła się Maja Bohosiewicz. Informacja o jej udziale została oficjalnie potwierdzona.

Maja Bohosiewicz dołącza do jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Polsat ogłosił kolejną uczestniczkę show

Na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" właśnie ogłoszono, kto jeszcze powalczy o Kryształową Kulę. "Nasz parkiet już czeka na kolejną gwiazdę!" - czytamy w opisie posta, który zapowiada udział aktorki w nadchodzącym sezonie. "Od lat dzieli się swoim życiem w sieci, prowadzi własną markę modową i inspiruje tysiące kobiet do działania. Teraz czas, by zamieniła szpilki na taneczne obcasy i pokazała się na parkiecie!" - możemy przeczytać w opisie. Choć dla Mai to zupełnie inna odsłona aktywności zawodowej, jak zapowiadają twórcy programu, widzowie mogą spodziewać się ognia i emocji. Udział aktorki budzi już spore zainteresowanie w sieci, a fani są ciekawi, jak odnajdzie się w rytmach samby, walca czy cha-chy. "Go Maja", "Ekstra", "Idę kupić doładowanie do telefonu, by mieć na SMS-y" - piszą rozentuzjazmowani fani. Bohosiewicz dołącza tym samym do grona ujawnionych uczestników - wcześniej potwierdzono udział Ewy Minge, która również zadebiutuje w roli tancerki.

Marcin Rogacewicz również wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Jedno zdjęcie wystarczyło, by pojawiły się plotki

Marcin Rogacewicz wzbudził niemałe poruszenie wśród fanów, publikując na Instagramie post, który wielu odebrało jako subtelną zapowiedź udziału w "Tańcu z gwiazdami". Aktor, zamieścił w sieci zdjęcie, do której dodał bardzo sugestywną piosenkę. "Tylko mnie poproś do tańca" w wykonaniu Sary James i Igora Herbuta. W oczach fanów to nie był przypadek - pod postem momentalnie pojawiły się setki komentarzy. "Ta muzyka... Będzie 'Taniec z gwiazdami'?", "Nie wierzę, że będziecie parą z Kaczorowską w 'TzG', toć to będzie trzęsienie ziemi" czy "Piosenka proroczo brzmi, 'TzG'? Tak bardzo bym chciała zobaczyć pana na parkiecie" - pisali poruszeni internauci. Rogacewicz nie potwierdził plotek wprost, ale nie pozostał też całkowicie obojętny. Na jeden z sugestywnych komentarzy odpisał jedynie: „Serio?", czym jeszcze bardziej rozbudził domysły. Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska wraca do „Tańca z gwiazdami", gdzie w ostatniej edycji zajęła drugie miejsce u boku Filipa Gurłacza.