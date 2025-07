Joanna Liszowska od lat jest jedną z głównych bohaterek serialu "Przyjaciółki", emitowanego na antenie Polsatu. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie pokochali nie tylko sam scenariusz, ale przede wszystkim autentyczną chemię między aktorkami. Aktorka właśnie podzieliła się zdjęciami z kręcenia 26. sezonu produkcji.

Joanna Liszowska pokazała nocne zdjęcia z planu "Przyjaciółek". Zaskoczyła wyznaniem

Na profilu Joanny Liszowskiej 4 lipca pojawił się wyjątkowy post, który mocno poruszył internautów. Aktorka udostępniła zdjęcie z planu kolejnego sezonu "Przyjaciółek". Na fotografiach możemy zobaczyć roześmianą aktorkę, otoczoną ekipą i koleżankami z obsady pod warszawską Syrenką. Liszkowska nie kryła wzruszenia i nostalgii, wspominając w opisie do fotografii, jak wiele lat trwa już ich wspólna przygoda. "13 lat... 26 sezonów... godz. 2.00 w nocy... a my wciąż możemy cieszyć się byciem razem, pracą, głupotami... I dzielić tym, co głupotami nie jest..." - napisała. Aktorka przypomniała również, że serial od początku towarzyszył widzom w różnych momentach życia, a historie ekranowych przyjaciółek nieraz odbijały się echem w codzienności fanów. "Ile z Was z nami przeżywało ważne momenty swojego życia? Najpiękniejsze, najgorsze, najśmieszniejsze i takie, z których śmiać się trudno, chyba że przez łzy..." - dodała.

W ostatnich zdaniach Liszowska nie ukrywa, że przyszłość serialu może być niepewna, ale na razie skupia się na pracy i czerpie z niej radość. "Wciąż jesteśmy... jak długo? Kto wie...? Ale pracujemy nad 26. sezonem, bo dla Was zawsze warto! I jakiekolwiek losy czekają nasze bohaterki - my dajemy z siebie wszystko" - podsumowała.

Joanna Liszowska zapozowała na planie "Przyjaciółek". Wzruszeni fani nie kryją emocji

Pod postem Liszowskiej zaroiło się od komentarzy. Fani serialu dzielili się swoją wdzięcznością i wzruszeniem. Wiele osób pisało o tym, jak silnie zżyli się z bohaterkami i jak ważnym elementem ich życia stały się "Przyjaciółki". "Od samego początku was oglądam, przeżywam z wami dramaty, ale wasza przyjaźń jest piękna pomimo wszystkiego, co się zdarzyło - dobre i złe chwile, zawsze się wspieracie i to jest piękne. W dzisiejszych czasach mieć taką przyjaźń, to jak wygrać na loterii", "Super! A my czekamy na nowy sezon, bo strasznie smutno bez was", "Wszystkie jesteście cudowne, a serial sztosik w każdym calu" - pisali rozentuzjazmowani fani.