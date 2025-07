Program "Rolnicy. Podlasie" jest emitowany w telewizji Fokus TV. Największą sympatię publiczności zdobyli Andrzej i Gienek z Plutycz. Ojciec i syn tworzą zabawny i charyzmatyczny duet, regularnie rozśmieszając widzów. Bohaterowie prowadzą kanał na YouTube, który obserwuje już ponad 110 tysięcy osób. Ostatnio Andrzej, który jest kawalerem, podjął temat potencjalnej przyszłej partnerki. Wyszło na jaw, jakie ma wymagania.

"Rolnicy. Podlasie". Takie Andrzej ma wymagania względem kobiety. Oto jego ideał

Andrzej z Plutycz niedawno odwiedził Justynę i Łukasza w Ciemnoszyjach. Rolnik zdradził wówczas, jakie wymagania powinna spełnić jego wymarzona partnerka. Okazało się, że jest ich całkiem sporo. Nie da się ukryć, że Andrzej wie dokładnie, jak powinien wyglądać jego ideał. "Wysoka i silna. I blondynka. Wymagania niestety mam" - zaczął. To jednak dopiero początek. "I jeszcze taka, co w siatkówkę gra. To jest to. I żeby na mecze reprezentacji Polski chodziła" - skwitował. Dodał jednak, że jest otwarty na pewne ustępstwa. Myślicie, że wkrótce trafi na prawdziwą miłość?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej podpadł widzom. To nie pierwszy raz, gdy taka sytuacja ma miejsce

W jednym z ostatnich filmów na kanale, Andrzej wraz z bratem Jarkiem postanowili wyciąć kwitnące drzewo wiśni ze swojej posesji. Chcieli zrobić miejsce pod nową inwestycję. "To nie tylko zwykłe wycinanie drzew, to początek czegoś nowego, co zmieni oblicze tej okolicy!" - czytamy w opisie nagrania. Do pracy ruszyła piła mechaniczna, a Jarek z zapałem użył także swojego Ursusa 1014, by usunąć korzenie. Widzowie byli oburzeni. W komentarzach pojawiła się fala krytyki. "Zimą, to rozumiem, ale teraz żyje, kwitnie i korzystają z niego ptaki, owady i inne żyjątka. Wstyd dla rolnika", "Dzieci i osoby niezwiązane z rolnictwem wiedzą, że tak się nie robi", "Nie ma to jak wycinka drzew przy największych sokach z końcem kwietnia. Patologii ciąg dalszy" - pisali wściekli internauci. ZOBACZ TEŻ: Jakie wykształcenie ma Andrzej z Plutycz? Gienek puścił parę z ust! Można się zdziwić