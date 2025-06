Konkurs Miss Polski od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów i uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu telewizyjnych gal. W tym roku jedną z artystek, która dała popis swoich wokalnych możliwości podczas wydarzenia, była Roksana Węgiel. Gwiazda wykonała na scenie piosenki "Ah Ah Ah" oraz "Damą być" z repertuaru Maryli Rodowicz.

Roksana Węgiel zaprezentowała się na scenie Konkursu Miss Polski. Show nie wszystkim przypadło do gustu

Nagranie z występu Roxie z piosenką "Ah Ah Ah", udostępnione przez telewizję Polsat na Facebooku, wywołało wśród widzów prawdziwą burzę. Niektórzy internauci nie kryli rozczarowania zarówno wokalem artystki, jak i jej sceniczną prezencją. "Jak ona miauczy… aż uszy bolą" - skwitowała jedna z komentujących. "Dobrze, że ja takich rzeczy nie oglądam. Stracony czas i uszy bolą od tego ohohoh" - dodała kolejna, dając do zrozumienia, że występ nie spełnił jej oczekiwań. Fala krytyki nie ograniczyła się jednak wyłącznie do wokalu Roksany. Niektórzy z internautów poruszyli temat stylizacji i ogólnego wizerunku scenicznego gwiazdy. Pojawiły się komentarze sugerujące, że Węgiel próbuje prezentować się dojrzalej, niż wskazuje na to jej wiek. "Za bardzo chce być starsza, niż jest naprawdę. Po co ten pośpiech?" - można przeczytać wśród opinii. Jednak wśród głosów krytyki znalazły się też bardziej wyważone opinie. Jedna z fanek próbowała bronić Roksany. "Piękny, czysty głos. Najlepiej śpiewająca wokalistka młodego pokolenia" - brzmiał jeden z pozostawionych komentarzy.

Roksana Węgiel zachwyciła w Opolu. Wokalistka wykonała przebój Anny Jantar

Za nami 62. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbył się w dniach 12–15 czerwca. Finałowy dzień wydarzenia należał do Roksany Węgiel, która była jedną z gwiazd zamykających wielodniowe muzyczne święto. Młoda piosenkarka nie tylko zachwyciła swoim wykonaniem, ale również oczarowała widzów kreacją. Na scenie wykonała "Staruszek świat" - utwór z repertuaru Anny Jantar. Na ten wyjątkowy występ wybrała długą, fioletową suknię z dekoltem, zdobioną cekinami i kryształkami. Stylizacja pięknie błyszczała w świetle reflektorów, a Roksana wyraźnie czuła się na scenie jak ryba w wodzie.